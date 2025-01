España pulverizará los registros históricos de turismo: ¿qué pasa si llegamos a los 100 millones de viajeros internacionales?

En los once primeros meses de 2024, España recibió 88,5 millones de turistas internacionales, es decir, 3,4 millones más que todos los que vinieron en 2023 (85,1 millones). Eso quiere decir que ya se ha batido el récord turístico histórico y todavía falta por conocer los datos de diciembre, por lo que tan sólo es el preludio del gran récord que podría acercarse a los 100 millones. Cifras desorbitadas que llegan en un momento en el que la sostenibilidad del sector está en duda.

“España no puede aguantar 15 millones de turistas más”, dijo el presidente de la gestora ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán, hace algunos meses en referencia a la posibilidad de llegar a esos 100 millones de viajeros con los que incluso se podría desbancar a Francia del podio internacional.

No es el único hotelero que lo cree. El fundador de Room Mate, Kike Sarasola, también ha dicho en varias ocasiones que “moriremos de éxito” por no saber gestionar los millones de turistas que llegan a España y por no buscar una solución, especialmente a la proliferación de pisos turísticos.

Y es que el principal rechazo actual que sufre la industria está directamente relacionado con incremento de los precios de compra y de alquileres por el trasvase de viviendas de uso residencial a turístico.

En Canarias y Baleares la población se ha manifestado en contra de este tipo de turismo en varias ocasiones. Y la llamada turismofobia se empieza a extender a otras regiones.

“Es un problema social y no económico. Se ha sacado a la gente de las viviendas para meter turistas”, dijo Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), quien avisó hace diez años de este problema.

En este sentido, la patronal ha defendido en varias ocasiones que este modelo turístico que genera tantos ingresos y suma cada año récords turísticos “es sostenible porque funciona, pero no es deseable”.

Manifestantes contra el turismo masivo en Canarias Efe

Y el problema parece que será cada vez mayor. Un informe sobre turismo de CaixaBank Research reveló que el PIB turístico crecerá un 5% en términos reales, impulsado por el turismo internacional, que esperan que crezca un 5,5%. Eso hará que se superen los 90 millones de llegadas de turistas internacionales en 2024. Cifra que como hemos comentado anteriormente se prevé que se acerque a los 100 millones.

Dicho informe destacó que la excepcional recuperación del turismo tras la pandemia también ha puesto sobre la mesa la necesidad de seguir mejorando la gestión de los flujos turísticos para ayudar a que el sector pueda seguir creciendo de forma sostenible.

En este sentido, el estudio destaca que son “de gran ayuda aquellas acciones que reducen las externalidades negativas que la actividad turística genera en las localidades receptoras”. Con ellas se refiere al impacto en el mercado de la vivienda local, la presión sobre los servicios públicos básicos (sanidad y transporte) y la ocupación de los espacios públicos, entre otros.

Entre las medidas que se están impulsando en algunos países europeos y varias regiones españolas, destaca la tasa turística (que ya existe en Cataluña y Baleares). También se está impulsando la regulación del alquiler turístico en determinadas localidades donde el peso del alquiler vacacional ha crecido de forma notable en los años recientes. Pero no es suficiente.

Más lujo

Por otro lado, las grandes hoteleras han comenzado a apostar fuertemente por la apertura de hoteles de lujo en busca de un turista de mayor poder adquisitivo. Meliá Hotels, por ejemplo, abrirá 15 hoteles de lujo en 2025. AC Hotels y Minor (NH) también abrirán establecimientos de esta tipología.

Y es que más que el número de visitantes, lo que interesa a empresas y al Gobierno es el dinero que se dejan en el destino. En los once primeros meses de 2024 también se batió récord en este apartado.

Palazzo Cordusio Gran Meliá.

Hasta noviembre de 2024 el gasto total de los turistas internacionales aumentó un 16,7% y alcanzó los 118.693 millones de euros frente a los 108.662 millones de euros de todo 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, 10.000 millones más y falta todavía por conocer el dato del mes de diciembre, que normalmente se anuncia como previa a la celebración de Fitur.

Otro dato importante es que de media un turista gastó en noviembre 1.361 euros, un 5,2% más, mientras que el gasto medio diario creció un 2,4%, hasta los 178 euros.

En definitiva, España se encamina hacía el mayor récord turístico de su historia en pleno debate sobre la sostenibilidad de una industria que deja mucho dinero en nuestro país y parece no tener límite, aunque el lobby hotelero y la presión social quieren acotarlo.