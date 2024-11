Muere Gabriel Escarrer Juliá, el fundador de Meliá Hotels International, a los 89 años

Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International, ha fallecido este martes a los 89 años de edad, según han confirmado fuentes de la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

El fundador de Meliá dejó en junio de 2023 su cargo presidencial al frente de una compañía que pilotó durante casi 70 años tras ser reconocido como uno de los impulsores de la internacionalización de las empresas españolas en el mundo.

Entonces fue designado por unanimidad presidente de honor, mientras su hijo, Gabriel Escarrer Jaume, fue nombrado nuevo presidente, manteniendo sus responsabilidades como consejero delegado al frente de la sociedad.

Su historia

Gabriel Escarrer Juliá nació en Palma de Mallorca en 1935. Y con tan sólo 21 años creó la que hoy en día es la mayor cadena hotelera española. En 1956 levantó todo un imperio hotelero que, además, le ha colocado como uno de los españoles más ricos del país.

Su historia, plasmada en el libro ‘Mi vida’, arranca cuando adquiere el Hotel Altair, un establecimiento de 60 habitaciones en la isla de Mallorca, donde nació y donde aún mantiene su sede la cadena hotelera. Escarrer procedía de una familia humilde, pero eso no le impidió formarse en el mundo de la touroperación y embarcarse en esta aventura.

Durante estos años fue alquilando y comprando más hoteles para crear su propia cadena. Algo que consiguió en la década de los 80. Primero, comprando 32 establecimientos de Hotasa, con los que arrancaría su expansión internacional en Bali (Indonesia). Después, se hizo con la cadena Meliá con 22 hoteles y renombrando la empresa como Grupo Sol Meliá.

Durante estos años, Escarrer tejió alianzas estratégicas que fortalecieron el posicionamiento del grupo en destinos como Cuba o Indonesia. También mejorará su estrategia en los hoteles urbanos en España, Europa, Asia y América. Esta época coincide, además, con la salida a bolsa de la compañía en 1996.

Gabriel Escarrer Juliá.

Tras salir de la dura crisis económica de 2008, Gabriel Escarrer Juliá toma una difícil decisión. Dar un paso a un lado y ceder el testigo a uno de sus hijos: Gabriel Escarrer Jaume, que se convirtió en vicepresidente y consejero delegado de la hotelera.

Pero el fundador no abandonó la compañía, sino que pasó a ocupar la presidencia no ejecutiva, presidiendo el consejo de administración y de la junta general de accionistas del grupo. Sin embargo, ya en 2023 dejó definitivamente su cargo presidencial.

Actualmente, Meliá cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura, en más de 40 países, y un portfolio de nueve marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá.