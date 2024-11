Los pasajeros de las ‘low cost’ en España seguirán pagando por el equipaje de mano pese a la multa millonaria de Consumo

El Gobierno ha multado con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Volotea, EasyJet y Norwegian por cobrar suplementos por el equipaje de mano, entre otras “prácticas abusivas”. Se trata de una sanción que tiene un gran impacto en las aerolíneas, en el turismo español y especialmente en los pasajeros. ¿Significa esto que los usuarios dejarán de pagar un extra por la maleta de cabina?

La respuesta es no. Ni a corto ni a largo plazo. En el primero de los casos, a corto plazo no dejarán de pagar ese extra porque las cinco aerolíneas van a interponer un recurso y pedirán medidas cautelares ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para, de momento, mantener el cobro por equipaje de mano.

El presidente de Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, confía en que estas medidas cautelares sean aceptadas y aseguró tras conocerse la resolución que “no va a suponer ningún cambio de momento en las políticas comerciales en materia de equipaje de mano”. Además, el proceso judicial podría alargarse entre uno y dos años con los recursos.

Pero en caso de que la justicia no dé la razón a las aerolíneas low cost y tengan que acatar la prohibición de cobrar por el equipaje de mano, ésta no desaparecerá del todo. ¿Por qué? Porque obligaría a los turistas a tener que pagar “por servicios que no necesitan” a la hora de viajar al país.

“Sancionar esta práctica limita la opción de pagar sólo por los servicios indispensables y se obligaría a todos los pasajeros a contratar el servicio de transporte de maleta de cabina, aun cuando no lo necesiten”, según ALA.

Actualmente, las aerolíneas distinguen entre dos tipos de equipaje que se suben a cabina: el accesorio personal y los trolleys (o pequeñas maletas). El primero es un bulto, bolso o mochila que debe entrar debajo del asiento y es gratuito, mientras que el segundo es la maleta que debe tener unas medidas específicas y por la que la aerolínea cobra un suplemento extra.

Es este suplemento extra por el que Consumo ha multado a estas aerolíneas. El problema es que si se prohíbe este cobro, automáticamente la tarifa básica de las low cost incluirá sí o sí el precio de llevar esta maleta en cabina, independientemente de si el pasajero quiere llevarla o no. Eso quiere decir que previsiblemente el billete de avión será más caro.

Una mujer deja su equipaje de mano justo encima de su asiento en un avión. iStock

“Se venderá que a partir de ahora la maleta va a ser gratis, pero nada es gratis”, afirmó Gándara, quien explicó que lo que ocurrirá es que “se reformará la curva de precios”, lo que hará que “para unos sea más caro volar que para otros”.

De este modo, ALA calcula que cerca de 50 millones (de los 283 millones que volaron por España en 2023) hoy en día no lleva maleta de cabina a bordo y sólo viaja con el equipaje de mano bajo el asiento.

“Ahora se benefician de tarifas más baratas porque no suben con el trolley y con la prohibición serían perjudicados por pagar ese servicio que no necesitan”, añadió.

Asimismo, para ALA la prohibición puede suponer grandes “retrasos” en la operativa de los vuelos. Hay una tendencia a llevar la maleta en cabina y no facturar, pero los aviones no tienen capacidad física para acoger todas las maletas en cabina. Cabe recordar que en un avión de 180 pasajeros sólo entran 90 trolleys en cabina.

Si aumenta el número de maletas de mano debido a que los usuarios pagarán por este servicio sí o sí, las maletas que no caben deberán llevarse a bodega, lo que provocará múltiples inconvenientes y demoras en la salida, que afectan al conjunto de pasajeros.

Y en última instancia, Gándara alertó de que esta medida, que califica de “sinsentido”, afectará a la competitividad de España como destino turístico ya que sería el único país de Europa con esta normativa. Esto, en su opinión, reduciría el tráfico aéreo en España porque se desviaría a otros países.

Otras prácticas

Ryanair, Vueling, Volotea, EasyJet y Norwegian también han sido sancionadas por reservar asientos contiguos, por cobrar por la impresión de la tarjeta de embarque, por no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles y por la falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros.

¿Qué ocurrirá con estas prácticas? Aquí, a diferencia del equipaje de mano, no está tan claro lo que sucederá.

En principio, cada aerolínea apelará de forma individual y pedirán medidas cautelares para la prohibición de cobrar por el equipaje de mano, que es la práctica por la que mayores multas han recibido estas compañías aéreas y la que más afecta a los negocios de las mismas. Pero para el resto de políticas habrá que ver qué decide cada empresa.