El Ministerio del Interior no cede: habrá registro de viajeros en el sector turístico pese al rechazo de Senado y Congreso

Cada día que pasa, se eleva la preocupación en el sector turístico ante la entrada en vigor el próximo 2 de diciembre del nuevo Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros, que establece las obligaciones de registro documental para hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos. Por ello, Senado, Congreso y sector turístico elevan la presión contra el Ministerio del Interior, que de momento no cede.

“Sigue adelante la puesta en marcha del registro el próximo 2 de diciembre, como informamos de ello tras la reunión del 4 de octubre con los representantes del sector”, señalan fuentes del Ministerio del Interior a EL ESPAÑOL-Invertia.

Todo ello a pesar de que el pasado miércoles, el Senado aprobó la moción presentada por el PP que insta al Gobierno a prolongar la suspensión de la aplicación de este registro que el Partido Popular ha apodado como ‘Gran Hermano’. También se votó a favor de una enmienda, presentada por el Grupo Mixto, para pedir la exclusión de las agencias de viajes.

Tras esto, el portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Agustín Almodóbar, y la portavoz adjunta, María Salom, exigieron al Gobierno de Pedro Sánchez que “suspenda sine die la aplicación del Real Decreto 933/2021 que impone un Gran Hermano turístico”.

Esta moción se une a la reciente aprobación de una iniciativa del PP en el Congreso de los Diputados con la que pidió al Ministerio de Interior prolongar este RD.

¿Qué supone las votaciones del Senado y del Congreso? “Es una presión más al Gobierno que demuestra que el Senado no está de acuerdo con esta norma ilegítima. Lo mismo pasó en el Congreso hace dos semanas. Rechazo absoluto a la norma”, señala Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), en declaraciones a este periódico.

No obstante, el Ejecutivo no está forzado a ejecutar esta decisión. “El Gobierno aunque no está obligado, debería escuchar a las cámaras y sus representantes, fuente de la soberanía popular”, detalla Estalella.

Varios viajeros, antes de entrar a un hotel.

Según fuentes del sector turístico, esta normativa arrastra años de prórrogas. En concreto, el Real Decreto es del 26 de octubre de 2021. Por lo que lleva tres años aprobado, pero ampliando el plazo de su entrada en vigor por las reticencias del sector turístico.

De hecho, la última prórroga se produjo este año y se alargó la fecha de ejecución al 2 de diciembre. Fecha que parece ya la definitiva. “A partir de diciembre las empresas hoteleras o de alquiler de vehículos deberán transmitir a la aplicación ses.hospedajes aquellos datos que ya recaben de manera habitual en el ejercicio de su actividad. No ha habido cambios desde entonces”, reiteran desde Interior.

Rechazo del sector

A diez días de su aplicación, la patronal hotelera española denuncia que el Gobierno no ha proporcionado aclaraciones sobre cómo se implementará esta medida, ni ha atendido las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España.

Desde Cehat, se denuncia la falta de comunicación y transparencia por parte del Gobierno. Pese a las reiteradas solicitudes de diálogo y a las cartas enviadas tanto por la patronal como por asociaciones turísticas europeas, el Ejecutivo no ha dado respuesta.

La única reunión mantenida con el Ministerio del Interior tuvo lugar el pasado 4 de octubre y, desde entonces, la Confederación señala que no se ha producido ningún avance y que ni siquiera contestan a sus frustrados intentos de reuniones de trabajo.

A las denuncias del sector hotelero también se suman las de las agencias de viajes. La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y la Unión de Agencias de Viajes (Unav) enviaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una carta solicitando con carácter urgente una nueva prórroga.

31 datos

Esta normativa obliga a los establecimientos a recopilar hasta 31 datos tanto de los viajeros como de la empresa y la propia transacción. “No solo podría vulnerar derechos fundamentales de privacidad, sino que también amenaza con complicar y entorpecer la experiencia de millones de visitantes que eligen España como destino”, denuncian desde Cehat.

¿Qué tipo de datos deberán recabar las empresas? Pues además del DNI o pasaporte que ya se recoge, tendrían que solicitar al turista su nombre y primer apellido, sus datos de contacto (correo electrónico o teléfono), número de viajeros o relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad), entre otros.

Asimismo, la normativa obliga a compartir los datos de reserva. Entre ellos, se encuentran el número de referencia (identificación del contrato, bien sea un número o una cadena de caracteres) o la fecha de reserva. Pero también, la de entrada y de salida, el establecimiento (tipo, denominación y dirección) y los datos del pago (solamente tipo de pago si lo hubiese).

Desde Cehat denuncian que sólo pueden ser recogidos de forma manual. Para los hoteleros, es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos, por lo que esto provocaría un caos organizativo. A lo que se añade que más del 70% de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad que garantice la protección efectiva de los datos recogidos.