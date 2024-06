Hyatt adquiere la marca alemana 'me and all hotels' para reforzar su plan de expansión en Europa

La cadena hotelera Hyatt ha adquirido la marca me and all hotels de Lindner Hotels AG (Lindner). El objetivo del gigante estadounidense es impulsar su crecimiento en nuevos mercados europeos. De esta manera, la compañía quiere capitalizar "su sólido impulso" en la región, según ha anunciado este viernes en un comunicado.

En concreto, Hyatt enmarca esta fusión en la "exitosa" colaboración con Lindner, iniciada en 2022. Esta cooperación ha permitido aumentar la presencia de la compañía en Alemania y Europa, mediante la integración de la mayoría de los hoteles y resorts de Lindner, así como los hoteles me and all, en el programa de fidelización World of Hyatt.

Tras la operación, me and all hotels, actualmente una marca integrada dentro de JdV by Hyatt, se convertirá en una marca independiente dentro del portfolio global 'lifestyle' de la compañía. Esta cadena hotelera ha conseguido quintuplicar su número de habitaciones entre 2017 y finales de 2023.

Desde su lanzamiento en 2016, me and all hotels ha crecido rápidamente hasta agregar seis hoteles y más de 1.000 habitaciones en ubicaciones céntricas de toda Alemania. Actualmente, todos integrados en el porfolio de Hyatt.

La marca cuenta con una sólida cartera que incluye nuevas aperturas en destinos clave como Berlín, que su inauguración ya está programada para este año. Además, para 2026 tienen previsto abrir nuevos hoteles en Hamburgo, Leipzig y Stuttgart.

Crecimiento

La cartera de Hyatt sumará 1.000 habitaciones más de me and all hotels, con acuerdos adicionales de desarrollo que se encuentran en diferentes etapas de negociación para destinos fuera de Alemania.

"El equipo de Lindner ha creado una marca increíble con los hoteles y creemos que la firma tiene un gran potencial de expansión en Europa y otros mercados globales", ha señalado la vicepresidenta sénior de Desarrollo para EMEA, Felicity Black-Roberts.

Desde Lindner se han mostrado "encantados" de fortalecer su exitosa colaboración y acelerar el crecimiento de me and all hotels, respaldados por la red global de distribución de Hyatt.