Rafa Nadal cruza el charco: abrirá con Meliá su primer hotel en México

El acuerdo de joint venture entre la cadena hotelera Meliá y el tenista Rafa Nadal para lanzar la marca hotelera Zel ya tiene prevista su primera ubicación internacional. En concreto, acaban de anunciar la firma de un acuerdo para su primer hotel en México.

Bajo el nombre de Zel Sayulita, este nuevo establecimiento marca un hito importante en la estrategia de crecimiento de la marca y su objetivo de llevar experiencias únicas inspiradas en el estilo de vida mediterráneo a destinos de renombre mundial.

Zel Sayulita, de nueva construcción, tiene prevista su apertura para el año 2025. Como ha expresado Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International “el debut de Zel en México marca el comienzo de una emocionante aventura global que llevará nuestra esencia mediterránea a destinos exclusivos en todo el mundo”.

El hotel, situado en la costa del Pacífico mexicano, cuenta con 145 habitaciones. El corazón de Zel Sayulita será su gran patio central. Está ubicado en Sayulita, un pintoresco pueblo costero ubicado en el estado de Nayarit.

Este anuncio llega justo después de la apertura del primer hotel de la marca Zel de Rafa Nadal en Mallorca a principios de julio. La previsión es abrir más de 20 o 25 establecimientos en los próximos cinco años tanto a nivel nacional como internacional.

ME by Meliá

Paralelamente a Zel Sayulita, Meliá Hotels International ha informado también de la incorporación de un nuevo hotel ME by Meliá en Sayulita, que se convertirá en el tercero de esta marca de lujo lifestyle en México, tras ME Cabo y el futuro ME Guadalajara.

Se trata también de un hotel de nueva construcción, cuya apertura está prevista, en una primera fase, para finales de este año. ME Sayulita estará ubicado en primera línea de playa, muy próximo a la famosa playa de Carricitos, y contará con 125 habitaciones y villas.

De esta forma, la compañía refuerza su expansión en México, donde actualmente tiene siete hoteles y espera doblar su presencia en los dos próximos años, gracias a los siete establecimientos que se encuentran en proceso de apertura, incluyendo los dos de Sayulita.

