Plus Ultra disuelve su agencia de viajes por falta de actividad justo cuando se van a cumplir dos años del rescate

Avión de Plus Ultra.

Plus Ultra Líneas Aéreas ha disuelto su agencia de viajes (Plus Ultra Vacaciones) constituida en 2012 y que apenas tenía actividad, según confirman fuentes de la empresa a este medio. La compañía ha llevado a cabo esta operación justo cuando se van a cumplir dos años del polémico rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Plus Ultra Vacaciones era dependiente de la compañía aérea. Junto con su disolución, solicitada de forma voluntaria, se han producido los ceses y/o dimisiones de la sociedad Welcoming Internacional SL (que ocupaba el puesto de presidente y consejero), así como de Lucen SL y Sky Solutions SL, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

La agencia de viajes se constituyó hace diez años, pero desde entonces apenas ha tenido movimientos corporativos o de tipo empresarial. De hecho, ambas compañías compartían algún miembro del consejo de administración de la aerolínea, que en sus cuentas reconoce la escasa actividad de su agencia de viajes.

[Plus Ultra prepara su llegada al Caribe de la mano de un turoperador español]

“Dicha empresa nunca funcionó, pero generaba obligaciones de reporte, por lo cual se decidió su disolución”, confirman fuentes de la compañía.

No obstante, la compañía ha seguido firmando acuerdos con touroperadores al margen de esta sociedad. Así, en junio del año pasado, Plus Ultra selló un acuerdo con el turoperador español Soltour para operar vuelos a Samaná (municipio de la República Dominicana) tras meses de búsqueda de un socio que le permitiese llegar al Caribe, tal y como avanzó este medio.

El acuerdo supuso una operatividad de una salida semanal entre julio y septiembre, con vuelo directo desde Madrid y Barcelona hasta Samaná.

El liquidador de Plus Ultra Vacaciones, Julio Martínez Sola, es el fundador de Plus Ultra junto a Fernando González. Ambos fundaron la aerolínea en 2011, aunque hasta 2015 la aerolínea no arrancó con sus primeros trayectos, en los que combinaba vuelos chárter con regulares a Latinoamérica desde España.

La compañía también ha sido noticia recientemente. Al borde de cumplirse dos años de su polémico rescate, el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid dictó un auto de sobreseimiento y archivo de la causa que tenía abierta contra Plus Ultra Líneas Aéreas, concluyendo que la compañía no ha cometido ningún delito en la obtención de los 53 millones de ayudas recibidos por la SEPI.

Sigue los temas que te interesan