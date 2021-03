Welcoming Internacional abandona su puesto en el consejo de Plus Ultra

Plus Ultra diseñó en agosto el plan para conseguir el rescate tras agotar todas las vías posibles de financiación

No cesan los movimientos en el consejo de administración de Plus Ultra, la aerolínea que ha recibido un polémico rescate de 53 millones de euros. En esta ocasión, se ha producido el abandono de la compañía Welcoming Internacional de su puesto de consejero dentro del consejo de la compañía aérea.

En concreto, la edición de este martes del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) registra la salida por cese o dimisión de Welcoming Internacional como consejero con fecha del 23 de marzo de 2021.

La compañía es una de las que aparece como accionista de Plus Ultra en un porcentaje inferior al 10%, según datos del Registro Mercantil. De hecho, la empresa está muy relacionada con Plus Ultra, ya que es quien está detrás de su propio accionariado con la representación de Fernando González Enfedaque, fundador junto a Julio Martínez Sola de Plus Ultra.

Unos meses antes, concretamente en enero, Fernando González Enfedaque también fue cesado en calidad de representante de Plus Ultra.

Accionariado

Además, las cuentas de 2020 recientemente depositadas en el Registro Mercantil reflejaron un cambio en el accionariado de la compañía. La mayor parte del accionariado de esta aerolínea está en manos de los empresarios venezolanos Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles.

Estos empresarios, según los últimos datos del Registro Mercantil, participan en Plus Ultra a través de dos sociedades: Snip Aviation (con 45,331%) y FlySpain (11,47%). Ambas controlan el 56,8% de las acciones de la compañía. También ocupan puestos en el consejo de administración.

Además, hay otros dos inversores venezolanos involucrados en el accionariado de Plus Ultra. Se trata de Flavio Pedro Antonio Borquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Roye.

Otra de las sociedades que figura como propietaria es FGM Geoanalisis System, administrada por el presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso. El vicepresidente y fundador, Julio Martínez Sola, está presente en el capital de la aerolínea con Sky Solutions.

La sociedad Alva Skies and Wings, administrada por el empresario Antonio Caldeiro Téllez, también figura como accionista de Plus Ultra.

El presentador de radio Pepe Domingo Castaño figura entre los accionistas españoles de la aerolínea Plus Ultra, a través de la sociedad Saudade Flavia, que posee el 2,15% del capital. De hecho, uno, Jorge Hugo Castaño Vega, es el administrador único de esta sociedad desde 2015 y consejero de Plus Ultra desde 2014.