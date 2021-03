Plus Ultra fía a las agencias ‘online’ de China y Europa la recuperación del tráfico para devolver el rescate

Un avión de Plus Ultra.

En verano de 2020, Plus Ultra vivía una situación financiera “delicada”. Tras el rechazo a un crédito ICO y los intentos por buscar a toda costa reducir costes en plena pandemia, a la compañía aérea no le ha quedado más remedio que solicitar un polémico rescate de 53 millones. Rescate que no es a fondo perdido, por lo que tendrá que devolverlo en un máximo de siete años.