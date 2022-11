Exceltur reclama al Gobierno un decreto ley para frenar "el crecimiento descontrolado" de la vivienda turística

En los últimos años, las viviendas de uso turístico (VUT) han experimentado un gran crecimiento. Tanto que suponen un problema para algunos barrios turísticos y cadenas hoteleras. Así, desde la alianza turística Exceltur reclaman al Gobierno un decreto ley para frenar este crecimiento que califican de “descontrolado” en las ciudades.

“Cuestionamos el crecimiento descontrolado de las VUT. Hay un problema común que compartimos con grandes ciudades”, señala el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.

Se trata de un decreto ley con cuatro aspectos principales. El primero es definir la actividad de alojamiento de VUT, estableciendo un régimen jurídico y naturaleza de las relaciones contractuales. Asimismo, también reclaman regular los intermediarios y plataformas de pisos turísticos. “Esto ayudaría a que CCAA y corporaciones locales pudieran hacer cumplir las normativas”, indican.

Como tercer aspecto señalan la de incorporar los usos de la VUT en los principios de desarrollo territorial. Y, por último, dar más poder a los propietarios de los edificios.

De hecho, reconocen que “hemos tenido varias reuniones con el Gobierno”. Así, recientemente se han reunido con la todavía ministra de Turismo, Reyes Maroto, quien se presentará a las primarias del PSOE para la alcaldía de Madrid. “Es muy receptiva y entiende el problema”, señala. También se han reunido de forma transversal con otros ministerios como Vivienda.

Este decreto es “lo más factible” más allá de incluirlo en la ley de vivienda porque “se está complicando”, detalla el director de Estudios Óscar Perelli. “El Gobierno lo ve más como un decreto ley propio”, añade. Desde Exceltur aseguran que no quieren invadir competencias regionales y solo piden que se cumplan las leyes.

“Con 400 establecimientos, a mí no se me ocurriría publicitar un hotel que no cumpla con la normativa vigente. Por ello pedimos que todos juguemos con las mismas normas y cumplamos la legalidad”, ha indicado el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, quien añade que es importante regular “porque este no es el tipo de turismo que queremos”.

Aumento de VUT

De 346.921 plazas turísticas en todos los modos de alojamiento (hoteles, pensiones, hostales, fondas y aparthoteles) que había en las 20 principales ciudades españolas en 2010 se ha pasado a 788.136 plazas en 2019, explicando las VUT con 361.373 nuevas plazas el 82% del crecimiento de toda esta nueva capacidad alojativa, que se concentran mayormente en los centros y barrios de mayor atractivo turístico (el 72% de las plazas en VUT está en estas zonas) que sufren sus efectos.

Resultado de este crecimiento, de 2010 a 2019 se ha detraído en media el 6% del total del parque residencial de estos barrios de mayor atractivo turístico, lo que supone en las seis ciudades del proyecto ReviTUR 60.375 viviendas en total.

La pandemia generó un efecto positivo para Exceltur: provocó una salida de 113.000 plazas de pisos turísticos, un 13%. Pero ahora se está produciendo un crecimiento acelerado de la vuelta de viviendas turísticas. De esas 113.000 viviendas han vuelto 74.000.

De hecho, desde Exceltur recuerdan que “los precios de los pisos durante los años de pandemia han caído y los residentes llegaron a volver”. Las viviendas turísticas la capacidad de crear empleo es muy baja a comparación con los hoteles. Desde Exceltur defienden que se crean 60 empleos más en hoteles que en las mismas 100 plazas de VUT.

