Raquel Sánchez no cree que "la solución" sea prorrogar un año la negociación por El Prat

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha rechazado este lunes que prorrogar un año la negociación con la Generalitat sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat sea "la solución" para desencallar la inversión de 1.700 millones suspendida por falta de acuerdo sobre el proyecto.

Lo ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, al preguntársele por una información de La Vanguardia que revela que la ley permite prorrogar un año el plan de regulación aeroportuaria, lo que la ministra no ve conveniente en un momento de recuperación económica tras la crisis por la pandemia.

"No creo que la solución sea tanto prorrogarse, sino que la Generalitat dé el visto bueno y se ratifique en el acuerdo al que llegó el día 2 de agosto", que --según ha dicho-- incluía ampliar la pista este del Aeropuerto hasta 500 metros, sin más alternativa que afectar el espacio natural protegido de La Ricarda.

Preguntada por si ese extremo fue aceptado por el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha dicho: "No hacía falta. El texto que se consensuó, era el que tenía que ir en este documento que se tenía que aprobar en el Consejo de Ministros del 30 de septiembre" con la inversión y el proyecto.

Según ella, hay una parte del Govern --ERC-- "que clarísimamente no quiere esta ampliación" y que por ello ha anunciado su intención de movilizarse en contra, mientras que el sector de Junts si ha apostado por que salga adelante.

Yolanda Díaz

También ha rechazado que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona haya generado "discrepancias" con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz, que dijo textualmente en una visita a la Ricarda que si el Ejecutivo fuera allí cambiaría de opinión sobre el proyecto.

"No veo que haya discrepancia. Lo que manifestó la vicepresidenta Yolanda Díaz era la preocupación por el tratamiento que se tenía que hacer en ese entorno, una preocupación y una sensibilidad que compartimos", ha afirmado.

La también exalcaldesa de Gavà (Barcelona) ha subrayado que la ampliación hubiera hecho un tratamiento ejemplar --en sus palabras-- de la zona, que ha asegurado que conoce bien: "He visitado La Ricarda, sabéis que soy del territorio. He crecido en este entorno, conozco el origen de La Ricarda y conozco el proyecto también".

También ha mantenido que Díaz expresó su preocupación por la cuestión medioambiental al alertar sobre el impacto de las ampliaciones de aeropuertos: "Que no quiera ampliaciones... Yo creo que no podemos ser tan taxativos, la vicepresidente no ha sido tan taxativa".

