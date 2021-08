Plus Ultra esquiva por segunda vez la quiebra, pero sigue en duda la devolución del rescate

La quiebra es una de las situaciones jurídicas que ha acompañado a Plus Ultra en su corta existencia e incluso antes de su fundación. De hecho, ya la ha esquivado en dos ocasiones. La última ha sido tras la decisión de desbloquear los 34 millones de euros restantes de su rescate de 53 millones.

En concreto, el juez dice que mantener bloqueada dicha cantidad “supondría en la práctica la quiebra definitiva de Plus Ultra, con el perjuicio consiguiente para los pasajeros que han comprado billetes por anticipado y el resto de los acreedores”. De hecho, es una de las aerolíneas, junto a Air Europa, que más dinero deben a las agencias de viajes por cancelaciones de viajes.

imagen de un avión de Plus Ultra Líneas Aéreas. Plus Ultra

Además, la propia empresa ya era consciente de que la demora en la decisión judicial era en sí un problema. “Este retraso de la decisión judicial causa graves daños tanto a la aerolínea como a terceros. Unos daños que pueden ser irreparables y ante los que, de darse, habrá que exigir responsabilidades”, aseguraban la semana pasada.

Al borde de la quiebra

Plus Ultra ya ha salvado esta situación de quiebra en otra ocasión, en la que el riesgo era más inminente. En 2017, esquivó una situación de disolución que la compañía corrigió con un préstamo participativo de algo más de 6,3 millones de euros que computó como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades.

De hecho, desde Ciudadanos denunciaron que era un truco contable para asimilar el crédito participativo al capital. También alegaron que el préstamo participativo de 6.304.000 euros de Panacorp era simulado, porque 4.046.000 euros están bloqueados en Panamá.

Luis Garicano denuncia que Plus Ultra recibió un préstamo simulado de una sociedad panameña que facilitó su rescate

Además, hace unas semanas redujo el capital social en 4 millones de euros para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido como consecuencia de las pérdidas.

Paradójicamente, si Plus Ultra hubiera quebrado en alguna de estas ocasiones sería la segunda vez que sus fundadores (Julio Martínez Sola y Fernando González) llevan a la disolución a una aerolínea -como ya hicieron con Air Madrid-. Además, la compañía aérea también se anota en su haber la quiebra de la agencia de viajes valenciana Aquatravel. Algo que acabó en los juzgados.

“Riesgo hipotético”

A pesar de que Plus Ultra ha vuelto a sortear la quiebra, su viabilidad y la posibilidad de devolver en los plazos establecidos el rescate siguen estando en duda por muchos políticos y expertos que se avalan en algunos informes.

Entre ellos, el plan de viabilidad al que tuvo acceso Ciudadanos, en el que se espera que se generen otros 35 millones de pérdidas entre 2020 y 2022. Cabe recordar que, entre 2014 y 2020, Plus Ultra ha acumulado 13,5 millones de euros de pérdidas, tal y como ya avanzó Invertia. Es decir, no ha tenido ni un solo año de beneficios desde que iniciara sus vuelos en 2015 (aunque se fundó en 2011). Casi 50 millones de pérdidas en total.

En dicho plan de viabilidad se recoge que Plus Ultra espera que en 2022 se recupere el tráfico de 2019, frente al 2024 que estima el mercado o 2026. Y son precisamente los vuelos de largo radio -los que opera la aerolínea- los que más tarde se recuperarán.

No obstante, el juez concluye que “por ahora”, a falta del peritaje acordado, avanzar que Plus Ultra no podrá devolver los 34 millones de euros que restan es “un riesgo hipotético”, pues “sólo se sustenta en las alegaciones de las acusaciones populares”. Asimismo, la aerolínea ha presentado tres informes en los que se avala la necesidad de dicho rescate.

