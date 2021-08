España acusa la falta de británicos ante otro verano negro: adiós a los 40 millones de turistas del Gobierno

España se asoma al abismo turístico. Los datos de junio muestran una lenta recuperación frenada por el avance de la variante Delta y las recomendaciones de países como Alemania o Francia de no viajar a nuestro país. A estas alturas del año, el objetivo del Gobierno de alcanzar los 40 millones de turistas a final de 2021 se antoja imposible y más cuando Reino Unido podría colocarnos en ámbar plus en su semáforo Covid.

Ya lo venía avisando el sector y los datos de junio muestran que la recuperación no es como se esperaba. España recibió 2,2 millones de turistas internacionales, un 984,7% más que en el mismo mes de 2020, cuando llegaron 204.272; pero 6,6 millones menos de los que recibió en junio de 2019, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De hecho, el propio Gobierno también mostraba en sus declaraciones síntomas de que un verano complicado podría echar por tierra los planes del año.

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Si durante meses Reyes Maroto ha insistido en mantener el objetivo de conseguir 40 millones de turistas extranjeros (la mitad de lo conseguido en 2019), la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rebajaba las expectativas la semana pasada y aseguraba que se espera que el turismo internacional sea inferior al 50% respecto a 2019.

Y los datos muestran que podría incluso quedarse muy alejado de ese 50%. En lo que va de año España recibió la visita de más de 5,4 millones de turistas internacionales, lo que supone un 49,6% menos que en el mismo periodo de 2020 y un 85,5% menos con respecto a 2019.

Hay que recordar que ese año España terminó con récord turístico de 83,7 millones de turistas internacionales y que la segunda mitad de año siempre suele ser mejor en términos turísticos. Pero viendo como avanza la variante Delta, es difícil que España reciba a 35 millones de turistas entre julio y diciembre para cumplir el objetivo.

Falta de británicos

Y más si tenemos en cuenta lo siguiente: los turistas británicos han dejado de ser el primer país emisor. Ahora son el cuarto. En junio solo llegaron 142.507 ingleses a las playas españolas y la principal causa es el semáforo Covid inglés. Actualmente España está en color ámbar. Es decir, todos los turistas británicos -excepto los vacunados- deben guardar cuarentena a la vuelta de sus vacaciones en España.

Y esta semana podría llegar otro gran varapalo. El Gobierno británico se está planteando endurecer las normas de viaje para los turistas que visitan España y abre la posibilidad de recomendar no viajar al país debido a la preocupación por la pandemia de Covid-19 y al incremento de casos, según publicó el diario 'The Times'. La idea es colocar a nuestro país en ámbar plus en el semáforo.

Un grupo de británicos en una terraza de Benidorm EFE

Si España finalmente escala un puesto en el semáforo de riesgo de Covid de Reino Unido entonces los viajeros procedentes de nuestro país, estén o no vacunados, tendrían que guardar cuarentena a su llegada a la isla. Con lo cual, muchos británicos no viajarían a España para evitar las cuarentenas.

En principio, el jueves podría aprobarse una nueva lista, aunque las disputas internas en el Gobierno podrían retrasar la decisión a las próximas semanas.

Alemania y Holanda

Los datos de junio vaticinan un complicado verano porque precisamente los países que más turistas enviaron a España son los que han recomendado no viajar en julio. Estos son Alemania (500.010 turistas llegaron en junio, el 22,6% del total), Francia (438.560) y Holanda (147.312). De ahí que se espere que los datos de julio y agosto profundicen el drama del sector turístico.

Salida de turistas en el aeropuerto de Málaga. Reuters

A esto hay que sumar que EEUU desaconsejó a sus ciudadanos viajar a España justo una semana después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, viajara al país para, precisamente, fomentar España como destino seguro. A la vista está que no se cumplió con el objetivo.

Sigue los temas que te interesan