Sotogrande refuerza su apuesta por el lujo: Accor estrena resort con suites a 1.300 euros

El lujo hotelero es de los primeros que se recuperará en esta pandemia. Es un hecho y un nicho de negocio muy valorado por los grandes inversores. Por ello, la marca de lujo SO/ Hotels & Resorts, del grupo Accor, abre este 1 de agosto su gran apuesta por el lujo: el hotel SO/ Sotogrande (Cadiz).

Está ubicado en el antiguo Hotel NH Almenara, cuenta con 152 habitaciones, 36 de ellas suites, estableciendo nuevos estándares en la industria hotelera del lujo. En temporada alta, la noche puede costar entre los 450 euros en una habitación sencilla hasta los 1.300 euros en una suite en un ático que puede llegar a tener 280 metros cuadrados repartidos en tres habitaciones, una cocina y un amplio salón, entre otros.

Hotel SO Sotogrande. Sandra Tobar

Esto en temporada alta, pero en temporada baja las tarifas bajan a los 280 euros, aproximadamente.

Aunque su seña de identidad más destacada es la zona wellness dedicada al bienestar y el relax de casi 3.000 metros cuadrados. Este espacio se puede disfrutar de tratamientos exclusivos y únicos como una cámara de crioterapia para deportistas donde la temperatura puede bajar 150 grados (eso sí, solo se recomienda estar tres minutos como máximo).

Restaurante SO Sotrogrande.

Cuenta, asimismo, con seis restaurantes. Destacan El Cortijo, que ofrece lo mejor de la gastronomía andaluza, o Mixo Bar, para relajarse con un buen cóctel.

Además, entre las numerosas instalaciones y servicios, sus visitantes encontrarán un centro de fitness y un gimnasio con una oferta deportiva amplia. Tanto que estará abierto 24 horas. También tiene dos piscinas exteriores y una interior climatizada, con terrazas y jardines privados.

Entrada del hotel SO Sotrogrande.

Este concepto de cortijo revolucionario va más allá de un resort, representando el ambiente local andalusí en sus creaciones y que mantiene la esencia de los cortijos con patios que protegen del viento de levante y poniente. La reforma del hotel ha rondado los 40 millones de euros.

Curiosidades

Y una de las curiosidades de este cortijo hotelero es la presencia de una figura poco habitual en los hoteles en España: un gurú. Se trata, en este caso, de una profesional que se encarga de hacer más personal la estancia en el establecimiento. ¿Cómo? Averiguando los gustos de los huéspedes y sorprendiendo con detalles como unas bolas de golf como regalo de bienvenida.

Restaurante 'El Cortijo' del hotel SO Sotogrande.

Otro detalle que sorprende son los coloridos uniformes de los trabajadores. La cadena hotelera ha colaborado con la diseñadora de moda patria Dolores Cortés, conocida por sus trajes de baño estampados, siguiendo así su costumbre de vestir a cada uno de sus hoteles repartidos por el mundo.

Zona premium

Además, el hotel cuenta con una ubicación ideal con vistas al mar, Gibraltar, al campo de golf y al campo andaluz. La popular zona de Sotogrande es conocida por sus deportes y ocio.

Hay nueve campos de golf, un Polo Club, pistas de tenis y pádel, deportes acuáticos desde kayak local hasta kitesurf de Tarifa, así como el encanto de los cercanos ‘pueblos blancos’ clásicos andaluces, y el ambiente de la cosmopolita Marbella, a solo media hora de distancia.

En esa misma zona, existe una exclusiva playa de arena de 2.800 m² rodeada de hamacas y chambaos que está ubicada en Reserva Club de Sotogrande.

Playa Reserva Club de Sotogrande.

Además, el acceso a Sotogrande es sencillo, ya que los alrededores cuentan con aeropuertos internacionales como Málaga, Gibraltar y Jerez, y están tan solo a media hora en coche de Marbella y Puerto Banús. Las estaciones de tren en estas ciudades son también una de las mayores ventajas para facilitar la llegada a sus visitantes.

Planes SO/ Hotels

SO/ Hotels & Resorts ya está presente con hoteles urbanos únicos en Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Rusia y Cuba. Cada una de las propiedades de la cadena integra su característica filosofía Avant-Garde, moderna y que representa su distinguida oferta hotelera.

SO/ incluye diez hoteles con las incorporaciones recientes como SO/ Paseo del Prado La Havana, SO/ Auckland, SO/ Berlin Das Stue, SO/ Viena y SO/ San Petersburg. Con un ambicioso plan para expandir su presencia global en los próximos años, SO/ planea abrir nuevos hoteles en Kuala Lumpur, Koh Samui, Dubái, París, Melbourne y Los Cabos. De hecho, el próximo en abrir será París, afirman desde la compañía.

