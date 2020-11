La cadena Hilton abrirá cuatro hoteles en Madrid y Barcelona el año que viene

La cadena hotelera estadounidense Hilton, a pesar de la difícil situación del sector por la pandemia y los retrasos asociados, mantiene su calendario para abrir cuatro hoteles en España el año que viene, cada uno de ellos bajo una marca diferente del grupo.

Los fondos de inversión afilan sus cuchillos en busca de propietarios de hoteles ahogados por la falta de ingresos y ayudas para comprar con grandes descuentos. Mientras, una de las mayores cadenas como es Hilton, confirma su apuesta por España.

Tres de los nuevos hoteles estarán ubicados en Madrid y el cuarto en Barcelona, tal y como ha podido conocer Invertia. Además, los que que abrirán sus puertas en la capital representan un hito geográfico para las marcas bajo las que operan.

Hilton en Madrid

Hilton anunció en octubre de 2019 la firma de tres acuerdos de franquicia hotelera con socios inversores estratégicos para traer tres nuevas marcas a Madrid, para dos de las cuales representa el inicio de operaciones en España. Con algunos retrasos, todos se incorporarán a la oferta de la capital en 2021.

Estos son, por orden de inauguración, el Atocha Hotel Madrid Tapestry Collection by Hilton, primer Tapestry en España y fuera de América (primer trimestre); el Canopy by Hilton Madrid Castellana, primer Canopy España (tercer trimestre), y el Metropol Madrid, Curio Collection by Hilton, primer Curio en Madrid (cuarto trimestre).

El vicepresidente sénior de Desarrollo en EMEA de Hilton, Patrick Fitzgibbon, aseguró en la firma del acuerdo que esta apuesta responde a “la creciente demanda de grandes hoteles combinada con oportunidades de programas de regeneración e inversión en infraestructuras de clase mundial”.

“Nuestros nuevos hoteles de Madrid ofrecerán experiencias fantásticas a los huéspedes y enriquecerán a las comunidades”, afirmó.

Madrid

El Atocha Hotel Madrid Tapestry Collection by Hilton, con 46 habitaciones, será lanzado al mercado por el operador hotelero Panoram Hotel Management 46 habitaciones. Entre las comodidades disponibles, los huéspedes podrán optar por alojarse en una de las cuatro salas Five Feet to Fitness, un concepto revolucionario de bienestar creado por Hilton que permite a los huéspedes hacer ejercicio en su propia habitación, con más de once equipos y accesorios de fitness. opciones para elegir. Su apertura esta prevista inicialmente para el primer trimestre de 2020.

Canopy by Hilton Madrid Castellana llegará a la capital en asociación con Hotel Investment Partners (HIP), la plataforma de Blackstone para estos activos. El hotel, ubicado a escasos metros del estadio Santiago Bernabéu, ofrecerá 311 habitaciones y múltiples restaurantes, incluido un restaurante con terraza y un exclusivo café en el lobby (Canopy Central).

Por último, en la esquina de Calle de la Montera y Gran Vía, el Metropol Madrid, Curio Collection by Hilton se encuentra en el corazón del centro histórico de Madrid. Los huéspedes de este hotel de lujo superior de 93 habitaciones disfrutarán de una variedad de instalaciones y comodidades, incluido un bar en la azotea con inmejorables vistas a la ciudad. Prevista su apertura para enero de 2021, finalmente verá la luz en el último trimestre.

Imagen del Hampton by Hilton Barcelona Fira Gran Via Hilton

El cuarto hotel que abrirá Hilton en nuestro país el año que viene está ubicado en Barcelona. Exactamente, frente al centro de conferencias Fira de Barcelona, una de las referencias europeas del sector. Los clientes podrán utilizar sus 242 habitaciones en el segundo trimestre, según ha indicado la cadena estadounidense a Invertia.

Hampton by Hilton Barcelona Fira Gran Vía operará bajo un acuerdo de franquicia con Borealis Hotel Group. En fondo ASG construirá la propiedad con una inversión aproximada de 40 millones de euros.