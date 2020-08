Costa Cruceros retoma sus operaciones a partir del 6 de septiembre de forma gradual

Tras la aprobación recibida ayer por parte del Gobierno Italiano para la reanudación de las operaciones de cruceros y el nuevo protocolo sanitario, Costa Cruceros planea volver a operar desde puertos italianos, y de forma gradual, a partir del 6 de septiembre de 2020. La vuelta de los cruceros será progresiva e irá incorporando más barcos de manera paulatina, según un comunicado de la compañía.

El primer buque en zarpar será el Costa Deliziosa, que saldrá el 6 de septiembre y ofrecerá cruceros semanales desde Trieste a Grecia. Después, comenzará a operar el Costa Diadema desde Génova el 19 de septiembre, operando itinerarios de 7 días por el Mediterráneo Occidental con los mejores atractivos de Italia y Malta.

Desde la entrada en vigor del nuevo decreto del Gobierno Italiano, Costa Cruceros está trabajando junto con las autoridades de los Estados y los destinos para asegurar la implementación de las nuevas medidas y protocolos de forma segura, fluida, organizada y responsable en colaboración con las instituciones locales, autoridades sanitarias, Capitanías Marítimas, puertos, terminales y RINA.

En consecuencia, se anunciarán más detalles de los itinerarios del Costa Deliziosa y del Costa Diadema en los próximos días. Una vez se haya completado la implementación de estos protocolos a bordo y en tierra, la compañía extenderá la pausa de la temporada de cruceros hasta el 30 de septiembre, a excepción de las salidas ya mencionadas del Costa Deliziosa (6, 13, 20 y 27 de septiembre) y del Costa Diadema (19 de septiembre).

Costa está informando de la situación a todos los clientes y agentes de viaje afectados, que recibirán una reprotección de acuerdo con las leyes vigentes. Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia vacacional posible, priorizando la protección de clientes, tripulación y residentes de las comunidades locales, Costa Cruceros ha diseñado el Protocolo de Seguridad Costa que incluye nuevos procedimientos operativos como respuesta a la situación creada por la Covid-19.

Gracias a la colaboración de un panel de científicos independientes expertos en Salud Pública coordinado por Value in Health Technology and Academy for Leadership and Innovation, organización derivada de la Università Cattolica de Roma, el Protocolo de Seguridad Costa va en concordancia con los protocolos sanitarios definidos por el Gobierno Italiano y las autoridades sanitarias europeas.