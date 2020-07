Ábalos pide a Bruselas que evite "desequilibrios" en el rescate de aerolíneas de la UE

Al Gobierno de Pedro Sánchez le preocupa que las ayudas públicas que están concediendo unilateralmente los diferentes países europeos para salir al rescate de sus respectivas aerolíneas de bandera tras el Covid-19 acaben distorsionando la competencia en el mercado único de la UE.

Alemania, que tiene una potencia de fuego casi ilimitada, acaba de dar 9.000 millones de euros a Lufthansa. España, que dispone de escaso margen presupuestario, sólo ha destinado hasta ahora 1.700 millones de créditos del ICO para Iberia, Air Europa y el resto de compañías basadas en nuestro país, aunque el ministerio de Fomento ultima ya un segundo plan de salvamento para el sector.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha reunido este miércoles en Bruselas con la comisaria de Transportes, la rumana Adina Valean, y le ha pedido que adopte medidas para evitar "un desequilibrio dentro de las propias compañías nacionales que forman parte de la UE" debido a las "ayudas unilaterales".

La comisaria de Transportes le ha hablado del nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia que Bruselas ha propuesto para ayudar a la recapitalización de empresas golpeadas por el Covid y que forma parte del fondo de reconstrucción de 70.000 millones de euros. El problema es que esta herramienta, basado en avales europeos, ni siquiera se ha aprobado y no estará operativo hasta otoño como muy pronto.

José Luis Ábalos y Adina Valean han guardado la distancia de seguridad en su reunión en Bruselas Aurore Martignoni/CE

Así que de momento el Gobierno español tendrá que afrontar el segundo rescate de las compañías aéreas con sus propios medios y según Ábalos serán suficientes. "Sabemos las necesidades de cada compañía y estamos tratando de atender esa petición", asegura el ministro de Fomento, que no ha querido dar ni cifras ni fechas. "Lo que va a hacer el Estado es intentar garantizar y mantener estas compañías que caracterizamos de estratégicas", ha señalado.

Ábalos insiste en que está en contacto con las aerolíneas "diariamente", pero asegura que el Gobierno no va a intervenir para intentar salvar el proyecto de fusión entre Iberia y Air Nostrum. "Nosotros no vamos a entrar en operaciones empresariales, no vamos a intervenir en esa política empresarial (...) Queremos claramente distinguir aquello en que podemos ayudar y aquello donde no debemos intervenir, que son los planes empresariales que puedan tener", ha apuntado.

En cuanto al impacto del brexit en la estructura de propiedad de Iberia para garantizar que siga siendo una aerolínea comunitaria, el ministro de Fomento cree que no habrá problemas pese a las dudas que ha expresado Bruselas en el pasado. "Nosotros defendemos la españolidad de Iberia", ha dicho Ábalos, que no ha abordado esta cuestión en su reunión con Valean.

Lo que sí que le ha pedido a la comisaria es que las ayudas del fondo de reconstrucción para el sector de los transportes lleguen "lo antes posible". España planteará tres ejes prioritarios de inversión: la logística y el transporte de mercancías; el transporte urbano y metropolitano y la seguridad y conservación de intraestructuras. El ministro de Fomento ha invitado a Valean a visitar España cuando sea posible.