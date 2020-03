Aena invalida sus previsiones para 2020 y lanza un plan de ahorro de 95 millones al mes

Como consecuencia de las medidas adoptadas en las últimas semanas, Aena se ha visto afectada por una drástica reducción del tráfico aéreo (descenso del 45,5% hasta el 24 de marzo) y la práctica total paralización del negocio comercial de la red de aeropuertos. Motivo por el cual ha invalidado sus previsiones de tráfico y beneficios para 2020 y ha puesto en marcha un plan de ahorro de 95 millones al mes.

En estrecha relación con el ajuste de capacidad en los aeropuertos, ha comenzado a implementar un plan de ahorro de costes que contribuirá a proteger la caja. Este plan se basa en la renegociación de los contratos de servicios (seguridad, limpieza o mantenimiento), la eliminación de gastos y la paralización de nuevas contrataciones no esenciales.

De aquí espera obtener una reducción de la salida de caja mensual promedio por gastos operativos de 43 millones de euros aproximadamente.

El ajuste de capacidad, el recorte de gastos y, por tanto, la disminución en la salida de caja operativa mensual "se modulará en función de la evolución del nivel de tráfico en semanas y meses futuros". Asimismo, Aena ha paralizado temporalmente su programa de inversiones, lo que supondrá una reducción mensual de las salidas de caja promedio de aproximadamente 52 millones de euros.

Caber recordar que decisión de Aena de ajustar la capacidad de sus aeropuertos a las necesidades concretas de la operativa, la exención del pago de alquileres o la falta de pasajeros aéreos pone en riesgo algo más de 100 millones de euros mensuales que de media ingresaba el gestor derivado de su actividad comercial en los aeropuertos.

Negociaciones con bancos

A día de hoy, Aena asegura disponer de caja y facilidades crediticias por importe de 1.350 millones de euros, a las que se añaden su capacidad de realizar emisiones a través del programa de Euro Commercial Paper (ECP) de hasta 900 millones de euros, de los cuales se han emitido 350 millones de euros.

La emisión de nuevos pagarés se evaluará en función de la disponibilidad de este mercado. La compañía pública detalla que "se encuentra en negociaciones muy avanzadas con varias entidades financieras para la obtención de nuevas facilidades y préstamos que prevemos firmar en los próximos días".

Cambio de previsiones

Por otro lado, “debido a la ausencia de visibilidad sobre cuándo remitirá esta tendencia, la estimación de tráfico y las perspectivas de negocio para 2020 que Aena hizo públicas a finales del mes de febrero dejan de tener validez en el momento actual, sin que sea posible cuantificar una estimación razonable de las mismas para el conjunto del año”. Así lo ha comunicado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Su última previsión de tráfico de pasajeros para el año 2020 pasaba de un crecimiento previsto del 1,1% a un incremento del 1,9%. No obstante, el gestor ya avisaba de que “esta estimación de tráfico no contempla un impacto potencial del coronavirus en el tráfico mundial y europeo en particular". Por otro lado, también esperaba mejorar los ingresos totales en aproximadamente un 4% hasta los 4.687 millones de euros.