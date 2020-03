Tripulantes de cabina demandarán a Ryanair por la escasez de gel y mascarillas

El sindicato USO de Tripulantes de Cabina (TCP) presentará en los próximos días una demanda contra Ryanair por riesgos laborales motivada por la falta de productos de higiene como gel antidesinfectantes o mascarillas, y su alta “exposición al contagio” en los aviones de la aerolínea.

Fuentes sindicales afirman a este medio que desde la compañía aérea les aseguraron que las bases tendrían gel, pero no es así. En muchas no disponen de esta medida de higiene. También se quejan de que solo tengan dos guantes por día y persona o de no estar obligados a llevar mascarillas en los aviones.

En este último caso, Ryanair alega que la mascarilla no previene el contagio, según USO. La irlandesa no facilita este artículo, aunque sí permite llevarlo si el personal quiere. Los trabajadores, por su parte, reclaman esta medida “de sentido común” para “no esparcir el virus por toda Europa”.

Las únicas medidas que se aplican actualmente son el lavado de manos con jabón y la aplicación del protocolo de enfermedades infecciosas en caso de encontrarse en el avión con un caso confirmado de coronavirus. Punto en el que también entran en conflicto. “No somos médicos para saber quien tiene el virus”, aseguran. Una serie de acusaciones en las que Ryanair no ha querido entrar.

De esta forma, denuncian que “Ryanair no está tomando medidas”. Los tripulantes de cabina se sienten “asustados” y “desamparados”. No entienden los motivos que llevan a la compañía a no tomar medidas teniendo en cuenta el elevado número de vuelos que opera la low cost en Europa.

Cancelación de vuelos

Ryanair ya anunció cortes continuos de horarios a medida que se modifican los patrones de reservas; asignación de vacaciones anuales y vacaciones no remuneradas a pilotos y tripulantes de cabina; contratación, promoción y congelación de salarios; y trabajo con los proveedores externos para reducir costes.

No obstante, los sindicatos no descartan que las medidas vayan a más incluyendo despidos temporales; aunque confirman que en España "no se está reduciendo personal todavía".

La aerolínea low cost ha anunció la cancelación del 25% de los vuelos que se operarán desde el martes 17 de marzo hasta el miércoles 8 de abril con salida o destino a los aeropuertos italianos. Durante la semana pasada, Ryanair reconoce que registró una caída significativa en las reservas.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina cerca de 80 aerolíneas que vuelan en España, incluyendo nueve de las 10 de más tráfico, pide al Gobierno que adopte de forma inmediata un paquete de medidas de apoyo al sector aéreo ya que se han cancelado 4.400 vuelos para la segunda quincena de marzo.