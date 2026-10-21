SpaceX bate previsiones con un beneficio de 3.926 millones en el tercer trimestre gracias a Starlink y la IA

La división de IA multiplicó casi por nueve su cifra de negocio hasta los 6.739 millones de euros tras la adquisición de Cursor y la adopción de Grok.

Starlink alcanzó los 13,6 millones de suscriptores con una facturación de 4.678 millones de euros, lo que representa un aumento del 69,4%.

Los ingresos trimestrales crecieron un 161% hasta los 12.992 millones de euros, impulsados por el negocio espacial, Starlink y la división de inteligencia artificial.

SpaceX registró un beneficio neto atribuido de 3.926 millones de euros en el tercer trimestre de 2026 y redujo sus pérdidas acumuladas un 58% en lo que va de año.

SpaceX se anotó un beneficio neto atribuido de 4.404 millones de dólares (3.926 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, según ha informado la compañía fundada por Elon Musk.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, la compañía de lanzamiento de cohetes, comunicaciones satelitales e IA logró reducir en un 58% sus pérdidas, que sumaron un total de 1.084 millones de dólares (966 millones de euros).

Los ingresos de SpaceX sumaron en el trimestre 14.575 millones de dólares (12.992 millones de euros), un 161% más que un año antes, impulsados por el crecimiento del 6% del negocio espacial, con 1.767 millones de dólares (1.575 millones de euros).

En concreto, destaca el negocio de conectividad, que acoge Starlink, con una facturación de 5.248 millones de dólares (4.678 millones de euros), un 69,4% más.

Starlink elevó a 13,6 millones sus suscriptores al cierre del trimestre, frente a los 12 millones del trimestre anterior y los 7,2 millones de un año antes, mientras que el ingreso promedio por usuario (ARPU) aumentó a 69 dólares, un 4,5% más que en el segundo trimestre de 2026, pero un 17% por debajo de los 83 dólares de un año antes.

División de IA

Asimismo, la división de IA de SpaceX alcanzó una cifra de negocio en el trimestre de 7.560 millones de dólares (6.739 millones de euros), un casi nueve veces más que un año antes (+830%), después de la adquisición de Cursor.

Así como por la activación de nuevos acuerdos de servicios en la nube y la mayor adopción de Grok entre clientes empresariales y consumidores.

Por otro lado, el gasto de capital estimado por la compañía para el periodo comprendido entre julio y septiembre aumentó un 185% interanual, hasta 19.593 millones de dólares (17.465 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de 2026, la cifra de negocio de SpaceX alcanzó un total de 27.083 millones de dólares (24.141 millones de euros), un 97,5% más que entre enero y septiembre del año pasado, mientras que el Capex correspondiente a este periodo se situó en 48.069 millones de dólares (42.848 millones de euros), un 247% más que hasta septiembre de 2025.

"Tuvimos otro trimestre sólido en el tercer trimestre", ha comentado el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, destacando el "impresionante" crecimiento del 161% de los ingresos, impulsados por el negocio de conectividad "y un claro punto de inflexión en el negocio de Súper Inteligencia".

Las acciones de SpaceX, que habían cerrado la sesión del martes con un retroceso del 0,11%, cotizaban con subidas de casi el 5% en la negociación 'after hours' tras conocerse las cuentas de la compañía.