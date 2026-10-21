Getty Images se declara en quiebra como parte de su reestructuración para convertirse en empresa privada

La empresa prevé completar la reestructuración antes de fin de año y continuará operando con normalidad durante el proceso.

El objetivo del proceso es reestructurar la deuda de la compañía y pasar a convertirse en una empresa privada.

La operación permitirá recibir una inyección de capital de hasta 533 millones de dólares por parte de la familia Getty y Koch Equity Development.

Getty Images se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU. para implementar un plan de reorganización preacordado.

Getty Images Holdings ha iniciado un proceso preacordado del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para implementar el plan de reorganización acordado previamente con el que el banco de imágenes recibirá una inyección de financiera y pasará a convertirse en una empresa privada.

De este modo, la sociedad ha comenzado el procedimiento voluntario para acogerse al Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, lo que allana el camino a una inversión de capital de hasta 533 millones de dólares (475 millones de euros) por parte de la familia Getty y Koch Equity Development (KED).

"La presentación de hoy constituye un paso procesal para implementar la reestructuración financiera previamente anunciada", ha explicado Craig Peters, consejero delegado de Getty Images, añadiendo el proceso aborda la estructura de capital de la compañía y ciertos pasivos no operativos, respaldando una mayor inversión en contenido y servicios.

La compañía prevé completar la reestructuración antes de fin de año, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias habituales, y convertirse en una empresa privada propiedad de los inversores de capital.

En este sentido, ha subrayado que Getty Images continuará operando con normalidad durante todo el proceso.