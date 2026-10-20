Telefónica, Ludus, Innovae e Invelon suministrarán contenidos de realidad virtual a centros de FP por 37 millones

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Telefónica Educación Digital, junto con Ludus, Innovae e Invelon, ha sido seleccionada por el Ministerio de Educación para suministrar software y simuladores de realidad virtual en la Formación Profesional por 37,9 millones de euros. El proyecto contempla la distribución de más de 157.000 licencias iniciales de realidad virtual en más de 2.800 centros públicos de FP para reforzar la formación de hasta 1,2 millones de estudiantes. La iniciativa se financia con fondos europeos Next Generation e incluye 53 simuladores y gemelos digitales con tecnología íntegramente española para fomentar la Industria 4.0 y la empleabilidad. Dentro de la adjudicación general, Telefónica se ha adjudicado un lote específico de 19 millones de euros destinado al suministro de simuladores aplicables a todas las familias de la formación profesional.

Telefónica Educación Digital se ha adjudicado el suministro de software y licencias de simuladores y gemelos digitales para la formación profesional por un valor total del contrato de 37,9 millones de euros.

Junto a las empresas españolas Ludus, Innovae e Invelon, la filial de la teleco ha sido seleccionada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Su tarea será suministrar durante los próximos cuatro años los contenidos formativos de realidad virtual para los simuladores y gemelos digitales que se desplegarán en los más de 2.800 centros públicos de Formación Profesional (FP) de España.

El proyecto permitirá reforzar la formación de hasta 1,2 millones de estudiantes mediante experiencias inmersivas enfocadas en competencias transversales como seguridad laboral, prevención de riesgos, sostenibilidad, empleabilidad, inclusión y habilidades lingüísticas.

Los simuladores recrean entornos profesionales reales, facilitando un aprendizaje práctico, seguro y alineado con las necesidades del mercado laboral.

La iniciativa contempla más de 157.000 licencias iniciales, ampliables, así como software, materiales formativos, soporte, mantenimiento y actualizaciones hasta 2030.

Los contenidos han sido desarrollados junto a las compañías españolas Ludus, Innovae e Invelon, quienes se han encargado de los simuladores, por lo que, la tecnología que hay detrás de este despliegue es íntegramente española.

Esta adjudicación se enmarca en el programa nacional impulsado por el Gobierno y financiado con fondos europeos Next Generation, que prevé el despliegue de 53 simuladores y gemelos digitales en 2.811 centros públicos de FP.

El objetivo es impulsar la empleabilidad, las competencias digitales y la incorporación de tecnologías vinculadas a la Industria 4.0 en las aulas.

En concreto, a Telefónica se le ha adjudicado el lote 2 por valor de 19 millones y que consiste en el "suministro de simuladores de utilización en todas las familias de formación profesional".

Telefónica Educación Digital es la compañía del grupo Telefónica especializada en ofrecer soluciones de formación en línea y aprendizaje corporativo.

Fundada en el año 2000 (inicialmente bajo el nombre de Telefónica Learning Services), esta filial con sede en Madrid está especializada en gestionar el cambio y la transformación educativa tanto en empresas privadas como en administraciones públicas.

Opera bajo la plataforma Telefónica Learning Management (TLM), que combina las ventajas de un LMS (Learning Management System) tradicional con la flexibilidad de una plataforma de experiencia de aprendizaje (LXP).

Una herramienta modular, multilingüe y altamente escalable sin límite de usuarios, capaz de desplegar hasta diez metodologías distintas como el microlearning, la gamificación o el role playing.

Telefónica Educación Digital también ha comenzado a integrar la Inteligencia Artificial dentro de sus metodologías formativas.

A través de asistentes inteligentes, mentorías personalizadas, análisis predictivos de datos y la generación de avatares interactivos para dinámicas de role play, la compañía ha reforzado la capacitación en entornos corporativos.

Los clientes de Telefónica Educación Digital se dividen en tres grandes grupos: grandes corporaciones del sector financiero y de servicios, administraciones públicas de carácter estatal y autonómico, y grandes fundaciones u organismos del Tercer Sector.

Entre sus grandes contratos destacan los de CaixaBank, BBVA, el Ministerio de Educación o Correos, además de administraciones locales.