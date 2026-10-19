Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom y Orange usarán la infraestructura de terceros para su gigante satelital europeo

El proyecto busca reforzar la soberanía digital europea y responder al dominio de empresas internacionales como Starlink en la conexión directa a móviles.

La iniciativa ofrecerá un acceso abierto a otros operadores para prestar servicios Direct-to-Device (D2D) e integrar la conectividad satelital en las redes móviles.

Las cuatro grandes operadoras aportarán su infraestructura y coordinación, pero no invertirán directamente en satélites y buscarán un socio satelital externo.

Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom y Orange han firmado una carta de intenciones para pujar juntos por el espectro de Servicios Móviles por Satélite (MSS) en Europa.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone han firmado una carta de intenciones para estudiar una posible puja conjunta en la futura asignación de espectro para Servicios Móviles por Satélite (MSS, por sus siglas en inglés) en Europa.

Este es el primer paso para intentar poner en marcha un consorcio europeo a gran escala para ofrecer servicios de telecomunicaciones desde satélites a dispositivos móviles, según había adelantado Bloomberg hace un mes.

La gran novedad es que los cuatro operadores prevén poner al servicio del consorcio su infraestructura y funciones críticas de coordinación y supervisión, pero sin invertir directamente en una constelación de satélites. Para ello buscarán un socio satelital aún por seleccionar.

El MSS es el espectro radioeléctrico reservado por la Comisión Europea para operadores locales y que en próximos meses saldrá a subasta. Aunque las operadoras han advertido que este pacto "no sustituye a las alianzas satelitales ya existentes".

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone han indicado que la iniciativa respalda el objetivo de la Comisión Europea de reforzar la soberanía, la seguridad y la resiliencia de Europa en infraestructuras críticas de conectividad.

"Garantizará una gobernanza europea responsable de infraestructuras espaciales clave", advirtieron en un comunicado conjunto distribuido este lunes.

Las compañías se comprometen además a ofrecer a todos los operadores de redes móviles un acceso abierto y no discriminatorio para prestar servicios Direct-to-Device (D2D, conexión directa al dispositivo) a sus clientes.

Estos servicios se ofrecerían a través de un modelo diseñado "para fomentar la competencia, reducir la fragmentación del mercado y ampliar la oferta para los consumidores en toda Europa", han señalado.

Quieren aprovechar el amplio alcance comercial de los operadores, sus capacidades de red y su experiencia operativa, para acelerar el despliegue en el mercado, permitir un uso eficiente del espectro y facilitar la integración fluida de la conectividad por satélite en las redes móviles existentes.

La iniciativa conjunta de Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone prevé (indican) responder a la demanda de los clientes de una cobertura universal en zonas con servicio insuficiente, reforzar la resiliencia de las redes públicas, proteger las comunicaciones críticas y apoyar el desarrollo de una constelación europea.

Es así como la futura alianza entre la iniciativa liderada por los operadores móviles y el operador de satélites "combinaría la gobernanza europea y el acceso al mercado con una tecnología satelital probada y experiencia en despliegue".

La UE está estudiando nuevas normas para el acceso por satélite al espectro de 2 GHz en una próxima subasta que reservaría un tercio de la banda para empresas locales.

Estas normas regularán el servicio directo a móviles, un sector dominado por Starlink, la empresa de Musk, que permite enviar mensajes de texto, datos y realizar llamadas a teléfonos móviles desde sus satélites. Las licencias actuales para este espectro expiran en 2027.

La infraestructura inalámbrica terrestre cubre la gran mayoría de las zonas pobladas de Europa. En el caso de España por encima del 95% en 4G y por sobre el 90% en 5G.

Pese a ello, la UE busca ampliar los servicios satelitales disponibles para frenar a SpaceX que expande progresivamente su negocio de venta directa al consumidor. Starlink se ha hecho fuerte en zonas de catástrofe y cuando se caen las redes terrestres.

De hecho, SpaceX, que se opone a la propuesta de la UE de limitar el acceso al espectro radioeléctrico para empresas internacionales, ya ofrece banda ancha satelital Starlink en gran parte de Europa.

La UE planea reservar otro tercio del espectro para servicios de comunicaciones soberanas proporcionados por IRIS, la constelación de satélites construida por un consorcio liderado por SES SA , Eutelsat Communications SACA e Hispasat , con capacidades limitadas de comunicación directa a móviles a cargo de Hispasat.

La constelación no entrará en servicio hasta 2029 y se centrará inicialmente en la banda ancha. Las empresas internacionales podrán presentar ofertas para el tercio restante.