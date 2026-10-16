Telefónica se adjudica la renovación de las bases de datos del Ministerio de la Presidencia por diez millones de euros

La operadora se consolida como socio tecnológico estratégico de la Administración pública tras haber firmado contratos recientes con Defensa y el servicio SIRDEE.

El nuevo equipamiento hardware y software deberá ser totalmente compatible de forma nativa con la tecnología implantada del fabricante Oracle.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 460 días y busca modernizar la infraestructura crítica de alta capacidad y rendimiento del ámbito de justicia.

Telefónica Soluciones se adjudica la renovación de las bases de datos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por 9,8 millones de euros (IVA incluido).

Telefónica España se ha adjudicado la renovación de las bases de datos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por un valor total de 9,8 millones de euros, IVA incluido.

El contrato -que ya es firme y que se adjudicó la semana pasada- se adjudicó a la filial Telefónica Soluciones de Informática SAU por un plazo de ejecución de 460 días (un año y casi cuatro meses).

Según la adjudicación a la que ha tenido acceso este diario, el proyecto está orientado a la renovación de su infraestructura de bases de datos de alta capacidad y rendimiento.

En concreto, se trata de las bases de datos de la Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales y Comunicaciones, organismo responsable de la licitación.

El objetivo es actualizar y modernizar una plataforma crítica que soporta servicios y sistemas esenciales del ámbito de justicia, "garantizando su continuidad operativa, capacidad de crecimiento, rendimiento y evolución tecnológica".

La actuación se enmarca en la renovación del equipamiento asociado a dicha infraestructura, permitiendo mantener los niveles de servicio requeridos, reforzar la resiliencia de la plataforma y asegurar su adaptación a las necesidades futuras de la Administración.

Se trata de un proyecto de modernización tecnológica de una infraestructura estratégica ya existente, sin cambios en el servicio prestado a los ciudadanos, y enfocado en garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los sistemas que dan soporte a la actividad del Ministerio.

La infraestructura software y hardware que soporta el sistema gestor de bases de datos actualmente implantado en la Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales y Comunicaciones es del fabricante Oracle.

Por tanto, es requisito imprescindible de la licitación que todo el equipamiento hardware y software a suministrar sea totalmente compatible de forma nativa con la infraestructura ya implantada.

El alcance incluirá todos los componentes, configuraciones, integraciones, pruebas, documentación y trabajos necesarios para entregar la nueva plataforma operativa, integrada, estabilizada y aceptada, así como para permitir el apagado de los sistemas antiguos conforme al plan aprobado.

Con este contrato, Telefónica España se confirma como uno de los principales adjudicatarios de contratos de la Administración pública en el ámbito de las tecnologías de la información.

Hace un par de semanas se convirtió en el principal adjudicatario del nuevo acuerdo marco de telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, con participación en contratos valorados en 194 millones, de un total de 259 millones.

Defensa repartió la renovación de los servicios e infraestructuras de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) a través de ocho lotes que abarcan las principales capas de comunicaciones.

Telefónica participó en cinco de estos lotes, en solitario y mediante uniones temporales (UTE) con Sphera e Hisdesat, en contratos de redes fijas y datos, internet, comunicaciones por satélite, telemedicina y apoyo técnico y logístico. El resto se lo quedaron Vodafone España y TRC.

En julio se adjudicó el contrato para el suministro, renovación y soporte de licencias de software de Microsoft destinadas al puesto de trabajo digital del Ministerio de Defensa para el periodo 2026-2029. En total, otros 89,1 millones.

Ese mismo mes además se le adjudicó el contrato para prestar el Servicio Integral de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (SIRDEE), la red que utilizan la Guardia Civil, Policía Nacional y otros organismos en contextos de emergencia.

La adjudicación llegó a los 328 millones (IVA incluido) para hacerse cargo de la continuidad de una de las infraestructuras digitales críticas y más estratégicas de la Administración central.

Aunque todavía queda por resolverse el gran contrato de telecomunicaciones del Estado, el denominado Cora III. El pasado mes de septiembre, el Gobierno reactivó la adjudicación para interconectar los centros de datos públicos y dotarlos de servicios avanzados de ciberseguridad.

Valorado en más de 100 millones de euros (con IVA) lleva un año paralizado por una serie de impugnaciones cruzadas entre MasOrange y Telefónica. Ahora, el plan del Ejecutivo es poder adjudicar el contrato a la operadora dirigida por Borja Ochoa en España.

Telefónica y los contratos públicos

Los datos del Portal de Contratación indican que aproximadamente el 20% del volumen de los contratos públicos digitales (que también incluyen telecomunicaciones) se los quedan Telefónica e Indra y diferentes UTE en las que participan alguna de estas compañías o sus filiales.

Hablamos de un mercado que en 2025 representó 4.373 millones. Un periodo en el que se cerraron 12.813 contratos con 2.500 organismos compradores diferentes y una adjudicación media de 341.300 euros.