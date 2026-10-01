Las 'telecos' hacen un frente común ante la CNMC contra la propuesta de Telefónica para alquilar sus conductos

Las telecos solicitan a la CNMC mantener la regulación vigente para evitar distorsiones y garantizar la inversión y competencia en el sector.

Telefónica defiende que los precios españoles son bajos frente a Europa y que la regulación debe adaptarse a la realidad del mercado actual.

Las operadoras advierten que la medida encarecería los costes, afectaría la competencia y podría trasladarse a los precios finales de los clientes.

Los operadores alternativos de telecomunicaciones rechazan la propuesta de Telefónica de subir un 116% el alquiler de sus conductos en cinco años.

Los operadores alternativos de telecomunicaciones se reunieron el pasado lunes con el pleno del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para transmitirles su rechazo al proyecto presentado por Telefónica para subir el alquiler de sus conductos.

Lo hicieron además pocos días después de que Telefónica también se reuniera con el regulador para defender su proyecto alternativo al MARCO que regula el pago por utilizar sus infraestructuras pasivas.

Estos encuentros se producen en el marco del proceso de consulta pública que abrió el regulador antes del verano respecto de la propuesta presentada por Telefónica a comienzos de 2025.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes del sector, las operadoras alternativas advirtieron al regulador que aceptar estas propuestas supondría en la práctica desactivar la regulación vigente sobre el acceso a la infraestructura física del incumbente.

Han indicado además que el aumento en estos costes -del 116% en un periodo de cinco años- terminaría repercutiendo en los precios que se cobran a sus clientes, tanto empresas como residenciales.

Este diario ha confirmado que en el encuentro de esta semana estuvieron representadas telecos generalistas como Orange, Vodafone, Digi, Adamo, Avatel, Colt y Aire; mayoristas como Onivia, Premium Fiber, Lyntia, Elanta y asociaciones de operadoras como AOTEC, Acutel y Astel.

La propuesta de Telefónica es sustituir la histórica regulación MARCO por un marco contractual a cinco años con un incremento anual del 17% respecto de los precios de alquiler de conductos y postes.

Gran parte de las operadoras -y usuarios de estas infraestructuras- rechazan la propuesta que consideran abusiva y que podría duplicar los ingresos de Telefónica por este alquiler. El histórico incumbente es dueño del 99% de esta infraestructura pasiva.

Del lado de Telefónica se advierte que las tarifas en España se mantienen deflacionistas en comparación con otros países de la Unión Europea y que los precios se mantienen estáticos en los últimos años.

Esto supone que -por ejemplo- en Francia, desde marzo de 2024 hasta la actualidad, los precios de acceso a la infraestructura pasiva de Orange han subido más de un 130%, lo que cuadruplica los precios mayoristas en España.

Por ello, Telefónica sostiene que hay que evolucionar desde un modelo regulado orientado a costes hacia un modelo basado en precios razonables de mercado.

En el caso de la reunión de esta semana, las operadoras alternativas han advertido que asumir las propuestas de Telefónica afecta a un modelo regulatorio que ha sido determinante para el desarrollo de la competencia y del liderazgo de España en despliegues de fibra.

Advierten que la propuesta de compromisos de Telefónica encarecería los costes de los operadores alternativos, penalizando la rentabilidad de los despliegues realizados, reduciendo los incentivos para seguir invirtiendo en nuevas redes y limitando la capacidad competitiva en los mercados de banda ancha.

Indican que con el actual nivel de precios de acceso a la infraestructura Telefónica ya obtiene unos márgenes netos de más del 50% sobre ingresos.

Según trasladaron al regulador, con esta propuesta se generaría un trasvase injusto de rentas de los operadores alternativos hacia Telefónica, aumentando considerablemente sus ya elevados ingresos y márgenes.

Por otra parte, este trasvase de rentas -advierten- previsiblemente llevaría a un incremento de precios de los servicios ofrecidos a los clientes finales, con el fin de garantizar la viabilidad para su prestación por parte de los operadores alternativos a Telefónica.

Señalan también que el aumento de los precios de acceso reservaría además a Telefónica la posibilidad de desplegar prácticamente en exclusiva la fibra óptica en las zonas rurales en las que hoy no existen despliegues o son incompletos, y donde los operadores alternativos no podrían desplegar con rentabilidad.

Los operadores también recuerdan que en los países europeos donde existe un operador con poder significativo de mercado el acceso a las infraestructuras físicas continúa sujeto a regulación y precios orientados a costes.

Han puesto como ejemplos que en países vecinos los precios de acceso son ya muy inferiores a los de Telefónica en España y la regulación prevé su reducción futura. En el caso de Portugal con un proceso administrativo actualmente en curso para ello.

Propuesta de Telefónica

Por ello, los operadores solicitan a la CNMC que mantenga el actual marco regulatorio y rechace una propuesta que consideran lesiva para la competencia, la inversión y la seguridad jurídica del sector.

Por el contrario, Telefónica advierte que actualizar precios regulados es adaptar la regulación a la realidad porque que España ya tiene competencia efectiva en fibra.

Advierten que el mercado español de fibra de 2026 no puede regularse con la lógica de 2009, que las infraestructuras llevan más de 25 años ampliándose y modernizándose y que la regulación debe incentivar inversión, no perpetuar distorsiones.

En relación a las acusaciones de monopolio, recuerdan que en España existen numerosas infraestructuras alternativas a las de Telefónica, válidas para el despliegue de redes y muy superiores a las de la mayoría de los países europeos.

Otras infraestructuras

Se refieren a las infraestructuras de los antiguos operadores de cable, que llegaron a desplegar más de 10 millones de unidades inmobiliarias con infraestructura civil propia; y las infraestructuras eléctricas, de gas, agua y alcantarillado.

Recuerda que la regulación de acceso a las infraestructuras civiles de Telefónica (MARCO) nació en 2009 en un momento muy distinto, ya que había que acelerar el despliegue de fibra y los operadores alternativos apenas tenían red propia.

Sostienen también que el coste que supone para los operadores el acceso a las infraestructuras civiles de Telefónica es una fracción marginal de los costes de despliegue de la fibra, menos de un 3% de los costes de despliegue de un operador eficiente.