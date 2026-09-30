Telefónica aprueba un nuevo modelo operativo: crea tres grandes áreas y suprime el consejo de Movistar+

Cada área tendrá un responsable único, objetivos propios y mandato adaptado al crecimiento, sin cambios en la estructura societaria ni en la forma de reportar resultados.

La reestructuración busca simplificar la organización, eliminar duplicidades y reforzar el enfoque en empresas y clientes residenciales.

El Consejo de Administración de Movistar Plus queda suprimido y Javier de Paz asume nuevas funciones en desarrollo de negocio europeo.

El Consejo de Administración de Telefónica ha aprobado este miércoles una simplificación de la compañía en torno a tres grandes unidades de negocio independientes: B2B España, B2C España y Mayorista España.

El objetivo -dice la operadora- es reforzar el foco en cada segmento, impulsar el crecimiento, simplificar la organización y aumentar la responsabilidad sobre los resultados de cada unidad.

Esto implica centralizar en España toda la operativa y la generación de negocio del grupo y exportar desde la matriz estos modelos y estrategias al resto de mercados, con especial foco en Reino Unido y Alemania.

Los nuevos responsables de estas unidades de negocio serán Borja Ochoa (B2B España), que seguirá siendo el presidente de España, Óscar Candiles (B2C España) y Sergio Sánchez (CTIO España).

En línea con la simplificación del nuevo modelo operativo, el Consejo de Administración de Movistar Plus queda suprimido por lo que el histórico Javier de Paz deja su presidencia no ejecutiva.

De Paz asumirá nuevas funciones de Desarrollo y Continuidad de Negocio en el ámbito europeo y mantiene su cargo como Director Adjunto al Presidente, con responsabilidad sobre Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y RSC.

Por otro lado, las áreas de soporte de Telefónica España pasan a ser parte de las áreas corporativas para simplificar el modelo de gestión y capturar sinergias.

El nuevo modelo operativo simplifica la toma de decisiones eliminando duplicidades, alinea las capacidades comerciales y tecnológicas de Telefónica España con las necesidades del mercado, y refuerza la apuesta por empresas y residencial para crecer dentro y fuera de España.

El modelo refuerza el papel de España como plataforma para desarrollar y escalar servicios digitales en mercados internacionales, con foco en capacidades como ciberseguridad, cloud y defensa, y nuevos negocios B2C.

Las áreas de soporte de Finanzas y Control, Estrategia, Personas, Jurídico, Seguridad y Auditoría de Telefónica España pasan a formar parte de las correspondientes áreas corporativas, dentro del ámbito de actuación directo del presidente ejecutivo, Marc Murtra.

La medida prioriza las funciones comerciales y tecnológicas, simplifica procesos, acorta los ciclos de decisión y concentra recursos en el negocio. Este cambio permite eliminar duplicidades y simplificar la coordinación y capacidad de ejecución de las funciones de soporte, indica la compañía.

Las plantillas mantendrán su adscripción a sus respectivas sociedades y su foco en la Corporación o en Telefónica España. Tampoco cambiará la estructura societaria ni la forma en la que la compañía reporta sus resultados.

Respecto de las tres nuevas áreas, cada unidad tendrá un responsable único, objetivos propios y un mandato adaptado a sus oportunidades de crecimiento.

B2B España gestionará el negocio de empresas y administraciones públicas en España y escalará a otros mercados europeos sus servicios de ciberseguridad, cloud, datos e inteligencia artificial, IoT y soluciones para defensa y seguridad.

Es así como Telefónica Tech se incorpora completamente en B2B España, al mismo tiempo que Sofía Collado se mantiene como responsable de esta división.

B2C España comprenderá el negocio residencial, con sus servicios de conectividad y televisión, hardware y dispositivos y el negocio de contenidos de Movistar Plus.

Estará centrada en negocios seleccionados del ecosistema del hogar y nuevos servicios, como alarmas, dispositivos conectados, venta internacional de contenidos y Travel e-SIM.

Por su parte, CTIO España será responsable de la red, los sistemas y las operaciones de Telefónica España. Su objetivo será simplificar y transformar procesos y sistemas mediante automatización e inteligencia artificial, y dará servicio a las unidades de negocio creadas.

La unidad de Mayorista España, con Marisa Urquía al frente, mantiene la responsabilidad sobre el negocio con otros operadores. Las tres unidades y CTIO, junto con los negocios de Alemania, Brasil y Reino Unido, quedan bajo la responsabilidad directa del consejero delegado, Emilio Gayo.

Por otro lado, Óscar Candiles y Sergio Sánchez pasan a formar parte del Comité Ejecutivo de Telefónica.