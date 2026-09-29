Murtra simplifica la estructura de Telefónica en tres grandes áreas para impulsar la estrategia desde España

Telefónica redujo sus pérdidas un 75% en el primer semestre del año, alcanzando los 338 millones de euros, gracias a desinversiones y ajustes en Alemania.

Cada área tendrá un nuevo responsable que reportará directamente al consejero delegado Emilio Gayo y al presidente Marc Murtra.

La reorganización busca una operadora menos burocrática y más ágil, tras la salida de Latinoamérica y la consolidación de su estrategia Transform & Grow.

Telefónica simplifica su estructura organizativa en tres grandes áreas: consumo, empresas y tecnología y sistemas, centralizando la toma de decisiones en España.

Telefónica simplificará y adaptará su estructura organizativa al plan estratégico Transform & Grow presentado por su presidente, Marc Murtra, a finales del año pasado. El nuevo organigrama unifica la compañía en tres grandes áreas para dejar el centro de decisión en España.

Después de más de una década funcionando con una veintena de unidades nacionales, la salida de Latinoamérica ha forzado una nueva forma de entender la operadora de telecomunicaciones, menos burocrática, más ágil y más simplificada.

Esta profunda reorganización se centrará en tres grandes segmentos: consumo, empresas y tecnología y sistemas. En esta línea, el consejo de administración de la operadora que se realizará este miércoles aprobará los primeros movimientos en este sentido.

Estas tres grandes áreas tendrán cada una un nuevo responsable que reportará directamente al consejero delegado, Emilio Gayo, y por tanto, al presidente ejecutivo, Marc Murtra.

Según ha adelantado El Economista y ha confirmado este diario el plan pasa por simplificar la estructura y coordinar toda la operativa estratégica desde España. La operadora no hace comentarios.

Esto implica que las decisiones operativas se centralizarán en España y las filiales, en especial Reino Unido y Alemania, deberán acompasarse con las decisiones que se tomen en estas tres áreas.

Los otros dos países en los que Telefónica sigue presente es Brasil -que tiene sus propias particularidades operativas- y Venezuela, donde la compañía espera el mejor momento para poder vender esta filial.

En el caso de consumo es donde se decidirán y elaborarán las estrategias para aumentar los ingresos y todo lo que tenga que ver con retail y estrategias dirigidas al mercado minorista, tanto de B2B como de B2C.

El espejo en el que mirarse es la estrategia comercial en España que ha convertido a este mercado en el más exitoso de la operadora con crecimiento en clientes fijos, móviles, convergentes y de televisión.

La segunda gran área será empresas o grandes clientes, donde convergerán los mayoristas que alquilan las redes a Telefónica y las administraciones públicas.

En el sector se considera que el actual Chief Revenue Officer (CRO) de Telefónica España, Óscar Candiles, será el responsable del área de consumo.

Por su parte, en el área de empresas se enmarcarán las administraciones públicas, las grandes empresas y el mercado mayorista. En esta se enmarcarán la comercialización de servicios para corporaciones centrados en la ciberseguridad y la cloud.

Aquí hay mucho camino por recorrer en Alemania y Reino Unido, donde el crecimiento se ha focalizado en el mercado minorista. Dentro de esta área, como informa El Economista, se situaría a Borja Ochoa, que suma estas competencias a su función como presidente de España.

Finalmente, se creará un área de tecnología y sistemas. Aquí se incluirán todas las redes asumiendo fibra óptica, 5G, cables submarinos y todo lo que tiene Telefónica Infra.

En esta área se podría situar al actual director de Operaciones, Red y Tecnologías de la Información de Telefónica España, Sergio Sánchez.

Telefónica redujo sus pérdidas hasta los 338 millones de euros en el primer semestre de este año, un 75% menos que en el mismo periodo de 2025, según ha reportado este miércoles al mercado.

Las pérdidas incluyen un impacto de 1.001 millones de euros por la desinversión en Chile, y la provisión para la reestructuración de su plantilla en Telefónica Alemania en el segundo trimestre.

De esta manera, las operaciones continuadas han aportado un beneficio neto de 474 millones y las operaciones discontinuadas un resultado neto negativo de 812 millones.

Aunque la compañía ha logrado mejorar ingresos y sus beneficios operativos, lo que le ha permitido aumentar el guidance de su flujo de caja operativo desde por encima del 2% a por encima del 3%, una mejora del 50%.