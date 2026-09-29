Google apelará las resoluciones de la Comisión Europea que le exigen compartir datos privados de búsqueda con terceros

Las nuevas normas también exigen a Google abrir Android a empresas rivales, lo que, según la compañía, debilita la seguridad de los dispositivos y afecta la competencia.

Google advierte que compartir datos sin suficiente anonimización supone un riesgo grave para la privacidad, la seguridad nacional y la innovación tecnológica.

La Comisión Europea acusa a Google de favorecer sus propios productos y limitar la competencia, imponiéndole multas que suman 890 millones de euros.

Google apelará las resoluciones de la Comisión Europea que le obligan a compartir el historial de búsqueda privado de los usuarios con terceros.

Google apelará las resoluciones de la Comisión Europea que le obligan a compartir el historial de búsqueda privado de los usuarios ya que -a su juicio- no tienen "un nivel suficiente de anonimización" y "debilitarán medidas de seguridad fundamentales en Android".

La Comisión Europea ha acusado formalmente a Google de que el gigante tecnológico utiliza su dominio para favorecer sus propios productos y limitar las opciones de los usuarios y desarrolladores.

Basándose en la Ley de Mercados Digitales (Digital Market Act) le ha impuesto dos multas históricas que suman 890 millones: 460 por beneficiar sus productos en su buscador y 430 por bloquear alternativas en la tienda de apps.

Para solventar estos problemas, la Comisión Europea ha obligado a Google a compartir los datos de búsqueda y a abrir su sistema operativo móvil Android a las empresas rivales de inteligencia artificial con el objetivo de fomentar la "competencia justa" en estos mercados y "apoyar la innovación y la diversidad" en la UE.

En concreto, la compañía deberá empezar a compartir los datos con los proveedores de motores de búsqueda que cumplan los requisitos a partir de enero de 2027, mientras que los usuarios deberán comenzar a beneficiarse de los cambios en Android desde julio de ese mismo año.

Ante estas peticiones, Google advierte que estas medidas representan un importante riesgo masivo para la privacidad ya que la inteligencia artificial moderna facilita la reidentificación de individuos a partir de consultas personales.

Advierten que entregar esta información sin anonimización adecuada compromete secretos comerciales y la seguridad nacional.

Además, Google indica que las nuevas reglas de interoperabilidad debilitan las protecciones de seguridad en dispositivos móviles al otorgar permisos críticos a aplicaciones no verificadas.

En última instancia, la compañía advierte que estas políticas perjudican la innovación tecnológica y la integridad de los datos de los usuarios en Europa.

"Estamos apelando decisiones que nos obligarán a compartir el historial de búsqueda privado de las personas sin una anonimización suficiente y que debilitarán protecciones de seguridad vitales en Android" ha indicado Oliver Bethell, director sénior de Competencia de Google.

"Las personas usan la búsqueda para sus preguntas más personales -desde preocupaciones médicas hasta relaciones cercanas- y exigir que compartamos estas consultas personales sin las salvaguardas adecuadas causaría un daño irreversible a la privacidad del usuario", ha agregado.

Las normas en cuestión se refieren al artículo 6 (11) de la Ley de Mercados Digitales (DMA) referida al intercambio de datos de búsqueda y al artículo 6 (7) referido a la interoperabilidad del sistema operativo Android.

En el primero de los casos, la decisión obliga a Google a entregar datos de búsqueda privados a entidades comerciales no previstas sin una anonimización adecuada, conocimiento del usuario ni consentimiento.

Para la compañía, las consultas de búsqueda reflejan datos profundamente personales sobre la vida de los usuarios, secretos comerciales sensibles e incluso consideraciones de seguridad nacional.

También recuerdan que la información se puede reidentificar fácilmente una vez que sale de sus sistemas, causando un daño permanente e irreversible a la privacidad.

Compartir datos detallados a esta escala crea un riesgo de ciberseguridad al simplificar el espionaje para adversarios extranjeros, advierten.

El investigador de seguridad informática Lukasz Olejnik calificó las propuestas en estos procedimientos como "uno de los mayores riesgos para la privacidad y la seguridad nacional de Europa en décadas".

Lo que sigue cambiando a gran escala es el contexto más amplio en el que nos veríamos obligados a compartir estos datos, sostienen. La IA ha alterado fundamentalmente la velocidad y la economía de la reidentificación, concluyen desde la tecnológica.

E indican que se ha descubierto en pruebas recientes que los agentes de IA generativa pueden identificar al individuo exacto detrás de la búsqueda mientras infieren simultáneamente un contexto altamente sensible y no público sobre su vida personal y profesional.

Acceso a Android

Respecto de las exigencias para abrir Android, advierten que ya es abierto e interoperable. Consideran que los asistentes de IA tienen las mismas oportunidades que Gemini para acceder de forma segura a las capacidades de Android.

Y agregan que este fallo amenaza la seguridad del dispositivo al otorgar permisos sensibles y potentes a aplicaciones descargadas que no han sido examinadas por los fabricantes de teléfonos.

Sostienen que forzar un acceso profundo al sistema sin las salvaguardas necesarias ignora las claras advertencias de la propia agencia de ciberseguridad de la UE de que los fundamentos de la seguridad importan más que nunca en la era de la IA.

La decisión -sostienen- también socava la capacidad de los fabricantes de teléfonos para configurar y optimizar libremente sus dispositivos, perjudicando la innovación y la competencia en Europa, concluyen.