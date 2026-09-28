Telefónica cambia el rumbo en Alemania con un nuevo plan para ganar cuota en empresas y en el mercado residencial

Telefónica apuesta por acuerdos para ampliar su presencia en fibra óptica y servicios fijos, además de potenciar sus marcas móviles como O2 y Aldi Talk.

La compañía busca reforzar todas sus áreas de negocio, ampliar alianzas estratégicas y adaptar su oferta a las nuevas demandas del mercado alemán.

El plan incluye la integración sistemática de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente y optimizar procesos internos.

Telefónica Deutschland lanza un nuevo plan estratégico hasta 2029, centrado en crecer en empresas, mayoristas y el mercado residencial.

Telefónica Deutschland centrará su nuevo plan estratégico para los próximos tres años (2027 a 2029) en un crecimiento orgánico en las áreas de empresas, mayoristas y del mercado residencial.

En un encuentro con periodistas celebrado en Múnich, el CEO de la compañía, Santiago Argelich, detalló las claves del proyecto focalizado en buscar la eficiencia, la eficacia, la calidad de red y la generación de propuestas de valor a la medida de cada cliente.

El proyecto es la adaptación de Telefónica Deutschland al Transform & Grow presentado por el presidente ejecutivo, Marc Murtra, en noviembre del año pasado para adaptar la compañía a la nueva realidad del mercado.

Después de un año en el cargo, Argelich se centró en redimensionar la compañía, hacer un plan de ajuste laboral para el 16% de su plantilla y ajustar las dinámicas organizativas.

Por ello, ahora el foco estará puesto en el crecimiento del negocio reforzando todas sus áreas de negocio, las alianzas estratégicas y adaptando sus dinámicas y su oferta a las nuevas realidades.

Telefónica pretende también -en el largo plazo- seguir expandiendo su papel como uno de los facilitadores "más importantes" de la transformación digital en Alemania.

Es así como el plan también incluye integrar sistemáticamente la inteligencia artificial (IA) en el núcleo de su negocio. Mediante su transformación gradual en una empresa que prioriza la IA, busca mejorar la experiencia del cliente, automatizar tareas individuales y optimizar procesos en toda la cadena de valor.

Argelich identificó tres áreas que deberían crecer de "forma equilibrada". La primera es el mercado de empresas, donde actualmente tiene una cuota de mercado de "un dígito bajo", un sector que hasta ahora nunca ha estado en el foco de la estrategia de negocio de Telefónica Deutschland.

Pero ahora la compañía considera que hay una necesidad en las empresas y en las administraciones públicas de pagar precios más bajos, pero con los mismos servicios.

Hasta la fecha se han cerrado proyectos con empresas como Deichmann y JYSK que confirman -según Telefónica- cómo la infraestructura digital, las redes móviles y las aplicaciones conectadas pueden respaldar los procesos de negocio.

La segunda área de crecimiento será el mercado mayorista (wholesale) donde la presión de los nuevos actores digitales ha distorsionado la competencia. Aquí Telefónica le da servicio a Aldi Talk, uno de los OMV con mayor número de clientes.

Por ello, el proyecto es cerrar acuerdos y "negociaciones disruptivas" para no solo aportar conectividad, sino que también un soporte digital integral.

En este sentido, ya se está negociando con empresas digitales del sector financiero, empresas industriales, proveedores de tecnología y plataformas digitales.

El tercer foco será el mercado residencial. "Hay que vender todos los productos a todos los clientes", sostiene el CEO de Telefónica Deutschland. Esto incluye reforzar el segmento móvil donde ya tienen más de 35 millones de clientes. Y ganar cuota en el fijo.

En el primero de los casos, la operadora se centrará en tres grandes marcas: O2 para el alto valor, una enseña por decidir en el medio valor y Aldi Talk en el bajo coste.

Y en el caso de la red fija apuesta por los acuerdos para acceder a la máxima huella posible de fibra óptica, aunque sin descartar el resto de tecnologías de banda ancha para complementar la oferta a sus clientes.

En esta línea, apuestan por los servicios y por la penetración de múltiples productos. Telefónica Deutschland tiene 2,4 millones de usuarios fijos, una cuota de apenas el 6%, por lo que el potencial de mejora es grande.

El objetivo es ofrecer a los clientes paquetes a medida. Esto abarca un catálogo de servicios móviles, de telefonía fija, televisión, entretenimiento, seguridad y otras opciones digitales.

En cuanto a la ejecución del nuevo plan, en 2026 se ha hecho la transformación interna que pasó por una reestructuración, reorganización y modernización de la empresa. Por otro lado, este año todavía seguirá teniendo efecto el impacto de la pérdida del contrato mayorista de 1&1.

Crecimiento orgánico

Pero a partir de 2027 se podrían ver los primeros frutos con un aumento -aunque acotado- de la facturación. En 2025, Telefónica Deutschland generó unos ingresos de 8.200 millones, 300 millones menos que en 2024.

En todo caso, Argelich es consciente de los problemas y las trabas del mercado alemán que condicionan la competitividad de sus operadoras de telecomunicaciones.

Pese a que el plan de negocio está centrado en el crecimiento orgánico y que no incorpora operaciones inorgánicas, el CEO de Telefónica Deutschland reconoció que el mercado sería mejor con tres actores que con los actuales cuatro operadores: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica y 1&1.

"Lo hemos dicho muchas veces, ahora ¿por qué mecanismos se puede llegar a esta solución? Ahora mismo no hay una respuesta", indicó ante la pregunta respecto de una eventual fusión con 1&1. "No comentamos fusiones ni integraciones", zanjó.

Banda ancha fija

El otro gran hándicap que identificó es el despliegue de banda ancha fija. Un mercado con muchas tecnológicas (cable, fibra VDSL) que conviven a la vez y sin ningún plan para decantarse por una sola.

Telefónica Deutschland ha centrado su despliegue "en construir una red móvil fuerte, competitiva y eficiente" -dice Argelich-, por lo que ahora el plan es cerrar acuerdos para optar a la mayor huella posible en red fija.

Esto implica que seguirán invirtiendo en red fija, pero sin trabajar con una red exclusivamente propia. De hecho, indicó que la clave es cerrar los mejores acuerdos posibles con DT y Vodafone. El futuro del sector, por tanto, es compartir redes, concluyó.

Aunque en el caso de las infraestructuras móviles también advirtió del retraso del despliegue en las bandas medias (3,5 GHz) en relación al resto de Europa. Estas bandas otorgan un mejor equilibrio entre alta velocidad y capacidad de cobertura para la red móvil.