El encuentro "¿Quién lidera la inteligencia artificial en la empresa?", organizado por EL ESPAÑOL y patrocinado por Akkodis (Grupo Adecco), reunió a directivos y líderes del sector financiero, energético y tecnológico sobre IA.

Los líderes empresariales sitúan la inteligencia artificial en la alta dirección y como elemento transversal de la empresa

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Las claves Generado con IA La inteligencia artificial se consolida como herramienta estratégica y transversal en empresas de sectores financiero, energético y tecnológico. Los líderes empresariales destacan la importancia de perfiles híbridos que conecten análisis de negocio y tecnología, así como la formación continua y la gobernanza ética. La implantación de IA exige estructuras organizativas que combinen liderazgo centralizado y equipos especializados en cada área para acelerar la innovación. Se subraya la necesidad de medir el impacto financiero real de la IA y la sostenibilidad, utilizando indicadores de retorno de inversión y gobierno responsable.

La Inteligencia Artificial ya es omnipresente. No sólo es una tecnología llamada a cambiarlo todo, sino que se ha convertido en una herramienta de trabajo diario en la empresa donde su despliegue exige decisiones que afectan a todos los ámbitos: tecnología, negocio, regulación, gestión del dato y también al talento.

En este exigente marco, se englobó el encuentro "¿Quién lidera la inteligencia artificial en la empresa?", organizado por EL ESPAÑOL y patrocinado por Akkodis (Grupo Adecco) que reunió en Madrid a directivos y líderes del sector financiero, energético y tecnológico.

En concreto, participaron Hugo Barbosa, Iberia Regional Director de Akkodis, compañía del Grupo Adecco líder global en consultoría de ingeniería digital; Marcos Pastor, CIO de Renta 4 Banco; José Miguel Durán, Director de Transformación Digital y CAITO de Bankinter (Chief Artificial Intelligence Transformation Officer); Carolina Bouvard, Chief Data & Artificial Intelligence Officer global de Iberdrola y David Villaseca, Director de Estrategia Digital y Tecnológica de Moeve.

¿Quién lidera la inteligencia artificial en la empresa?

La jornada sirvió para debatir y constatar que la inteligencia artificial ha dejado de ser un simple laboratorio de innovación para convertirse en una herramienta estratégica que determina la competitividad corporativa.

A lo largo del debate, los ponentes abordaron cómo esta transformación exige redefinir el talento, estructurar la gobernanza, garantizar la calidad del dato, cumplir con las exigencias regulatorias y medir el impacto financiero real en la cuenta de resultados.

Hugo Barbosa, Akkodis

Barbosa comenzó exponiendo los planteamientos habituales sobre el mercado laboral relacionado con la inteligencia artificial y la necesidad de adopción a todos los niveles y en todos los departamentos. Eso sí, lanzó un aviso augurando la desaparición en 2 o 3 años de perfiles que ahora mismo son muy demandados. Al igual que ha pasado con los ingenieros de prompting, una medida que entiende que irá evolucionando en función de que los modelos de lenguaje evolucionen y guíen de forma más precisa.

También reivindicó la necesidad inmediata de contar con ingenieros de producción, profesionales enfocados en la compleja labor de "fontanería tecnológica" para integrar los modelos en los sistemas corporativos "respetando controles de seguridad y bajas latencias".

Hugo Barbosa, Iberia Regional Director de Akkodis. Sara Fernández

Asimismo, defendió el valor insustituible de los perfiles híbridos, aquellos que son capaces de conectar el análisis de negocio con la tecnología para filtrar el ruido, además de los perfiles de control, encargados de supervisar los aspectos jurídicos y de riesgo en entornos altamente regulados.

Un detalle interesante en lo que a búsquedas de perfiles se refiere es el interés —aparentemente paradójico— de aquel que no sabe de IA: el experto de negocio con décadas de experiencia operativa, cuyo conocimiento es vital para estructurar la documentación necesaria que sirve para construir el sistema.

Finalmente, alertó sobre la amenaza de prescindir de los perfiles júnior, "una semilla indispensable para garantizar los líderes sénior hacia 2032 o 2034", al tiempo que denunció el fenómeno del "piloto eterno", es decir, aquellos proyectos que no terminan de llegar a fases de producción.

Marcos Pastor (Renta 4 Banco)

Pastor por su parte explicó cómo es ahora la relación entre los departamentos técnicos y las áreas ejecutivas. "Ha cambiado radicalmente mediante la integración directa de ingenieros de inteligencia artificial en las unidades de negocio", así como la formación continua de los equipos de servicios centrales.

Con respecto a la parte analítica, destacó la transformación impulsada junto a las direcciones comercial y financiera a través de modelos semánticos, lo que permite a los directivos consultar datos en un lenguaje natural de forma autónoma. Una forma de superar el esquema tradicional de tickets o paneles estáticos.

Marcos Pastor, CIO de Renta 4 Banco. Sara Fernández

También hubo tiempo para abordar la convivencia entre innovación y regulación en la banca. Subrayó que el sector ya está acostumbrado a este equilibrio y que la clave del éxito consiste en "sentar a los equipos de cumplimiento normativo en la mesa de trabajo desde el primer día" de concepción del proyecto.

Al hilo de la exposición de Barbosa sobre el perfil de los profesionales técnicos, sostuvo que el programador puro sin visión de negocio carece de futuro, situando al arquitecto de sistemas orientado a objetivos como la figura central. Este perfil está apoyado por herramientas agénticas que automatizan la documentación y las maquetas.

Para concluir, enmarcó la adopción de la IA en la cadena histórica de transformaciones tecnológicas —como la nube o la banca móvil—, señalando que la principal diferencia actual radica en que la organización debe modificar sus dinámicas de trabajo de forma simultánea.

Carolina Bouvard (Iberdrola)

Bouvard debatió en torno al concepto de gobernanza transversal, destacando la inteligencia artificial como un "catalizador global para la agilidad, la resiliencia y la sostenibilidad en la organización" y no únicamente como un recurso puramente tecnológico.

En este sentido, detalló la importancia de una estructura organizativa liderada por la figura del Chief AI Officer que se combina con el trabajo de responsables dedicados en cada negocio y país. La idea es simple pero efectiva, una simbiosis para acelerar la absorción del conocimiento y la innovación.

Carolina Bouvard, Chief Data & AI Officer global de Iberdrola. Sara Fernández

También destacó a las personas en el centro del modelo, enfatizando que detrás de cada solución o agente "debe haber siempre un profesional con criterio", que dispongan de la responsabilidad sobre las decisiones finales.

Uno de los detalles claves del tratamiento de los datos de la IA fue cómo se gestiona la información. Lo expuso claramente con el ejemplo de un mapa frente a un navegador. Uno tiene la información y el otro la hace útil.

Equiparó así a cómo la IA generativa y agéntica requiere un conocimiento contextualizado organizativo en tiempo real "que vaya más allá del dato estático ordenado".

Por último, resaltó el liderazgo de Iberdrola al ser la primera energética certificada bajo la norma ISO 42001 de IA responsable y su adhesión al Código de Buenas Prácticas de Transparencia de la UE, garantizando principios éticos homogéneos en todas sus geografías.

José Miguel Durán (Bankinter)

Al hablar de implantación de IA, también surgió el tema sobre la propiedad de la misma en la empresa. Durán defendió que la propiedad estratégica de la inteligencia artificial debe ser compartida al máximo nivel corporativo para alinear la transformación con los objetivos fundamentales del negocio.

Asimismo, defendió que la estructura del programa global implantado en Bankinter, e impulsado por la consejera delegada Gloria Ortiz, el cual opera mediante un eje top-down focalizado en grandes proyectos de eficiencia y "un eje bottom-up orientado a la alfabetización digital masiva".

José Miguel Durán, Director de Transformación Digital y CAITO de Bankinter Sara Fernández

En este sentido, buscando fomentar esta capilaridad, destacó la implantación de la figura de los Champions —un perfil elevado y especializado— en cada departamento como puntos de referencia de conocimiento, complementados con programas de formación continua en el resto de la plantilla.

Comentando la relación con el liderazgo tecnológico, Durán defiende que la empresa líder es aquella capaz de mantener una velocidad de innovación sostenida en el tiempo, no sólo ser la primera. Es decir, debe asegurar la soberanía tecnológica y evitando dependencias críticas de terceros.

Asimismo, concluyó que "estamos ante el nacimiento de un nuevo liderazgo tecnológico ejercido por profesionales multidisciplinares y conscientes, capaces de equilibrar la ambición innovadora con la gestión del cambio y el control de riesgos".

David Villaseca (Moeve)

Villaseca, quien ha estado años trabajando en Silicon Valley, centró su exposición en la transformación del negocio de la compañía de la mano de la IA así como en la importancia del retorno de la inversión.

En Moeve la IA acompaña en tres transformaciones: la transición energética, la transformación del negocio hacia moléculas verdes y la transformación tecnológica. "Aplicamos IA en toda la cadena de valor: diseñamos plantas nativas digitales de hidrógeno verde (como la de Huelva de 1.000 millones de euros), proyectos de integración comercial que aportan más de 80 millones incrementales al año o plataformas B2B de gestión energética para clientes".

David Villaseca, director de Estrategia Digital y Tecnológica de Moeve Sara Fernández

El directivo, iba un paso más allá y defendía que "siendo consecuentes para transformar el corazón de nuestro negocio, tenemos que ser capaces de tocar toda la cadena de valor con inteligencia artificial" .

Uno de los detalles clave de la exposición fue la necesidad de evaluar la inteligencia artificial con las métricas financieras tradicionales de retorno de la inversión (ROI), "que entienden los accionistas y los consejos de administración". De este modo, explicó que la prioridad estratégica debe volcarse en los denominados grandes proyectos de alto impacto supervisados directamente por el consejero delegado o el comité de dirección.

Como demostración práctica de este enfoque, compartió que en la optimización de parques energéticos se están alcanzando retornos sobre la inversión superiores al 300% anual. Añadió la importancia de incorporar indicadores rigurosos de gobierno y sostenibilidad que permitan medir la huella computacional y el consumo energético derivado del entrenamiento de los modelos.

"Estamos con inteligencia artificial toda la cadena de valor y dando unos resultados que realmente aceleran la transformación", puntualizó.

Las claves

En conclusión, la mesa redonda "¿Quién lidera la inteligencia artificial en la empresa?", organizado por EL ESPAÑOL y patrocinado por Akkodis (Grupo Adecco) puso de manifiesto que el verdadero desafío de la inteligencia artificial corporativa no radica en la experimentación técnica aislada, sino en la capacidad de integración real, estratégica y cultural dentro de la compañía.

Iz-De: Durán (Bankinter), Bouvard (Iberdrola), Flores (El Español), Barbosa (Akkodis), Pastor (Renta 4 Banco), Villaseca (Moeve) Sara Fernández

En este sentido, para que la tecnología genere valor duradero, las empresas deben combinar la valoración del talento híbrido y la formación continua con estructuras de gobernanza ética certificadas, arquitectura de datos contextual y disciplina financiera centrada en el retorno de la inversión y la sostenibilidad.

Además, también profundizó en la importancia de perfiles híbridos, que "son fundamentales", defendió Barbosa. Quien detallaba la importancia de "un perfil que entienda el proceso de negocio; que sea capaz de entender esa parte analítica y tenga conocimiento de IA para discernir qué se puede hacer con IA y qué es ruido".