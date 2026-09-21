Telefónica une su filial tecnológica Tech a su negocio en España

El anuncio coincide con la reunión entre el presidente de Telefónica y el vicepresidente primero del Gobierno para tratar temas del sector y la inteligencia artificial.

Telefónica ha decidido integrar su unidad de negocios digitales Telefónica Tech, una de las filiales más grandes del grupo, en Telefónica España.

De este modo, Telefónica Tech pasará a estar gestionada por Telefónica España, aunque continuará siendo una empresa jurídicamente independiente, según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras de esta decisión.

Así, la filial de negocios digitales de la operadora española, creada en 2019, pasará a depender de Telefónica España, empresa que preside Borja Ochoa, antes director del negocio de Defensa y Seguridad de Indra.

Este movimiento de la operadora se conoce el mismo día en que el presidente del grupo, Marc Murtra, tiene agendada una reunión con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Fuentes del Gobierno han informado a Europa Press que este encuentro, que se celebrará a las 11.30 horas en el Ministerio de Economía, servirá para tomar el pulso del sector de las telecomunicaciones y abordar temas relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Precisamente, Cuerpo participará este lunes, antes de su reunión con Murtra, en la presentación del acto 'IA360: plan para un despliegue responsable de la IA', un acto en el que también participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y que tendrá lugar en el Complejo de la Moncloa a las 9.30 horas.