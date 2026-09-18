"Nadie está a salvo", crece el temor en las grandes empresas españolas por el rápido aumento de los ataques con IA

Los ataques de ransomware, potenciados por IA, han supuesto costes superiores a 1,5 millones de euros para empresas españolas, que concentran el 2% de estos ataques a nivel mundial.

La Agencia Española de Protección de Datos ha alertado sobre la primera brecha de datos en España ejecutada de forma autónoma por un agente de IA.

La letalidad, velocidad y precisión de los ataques apoyados por IA hacen que prácticamente ninguna gran compañía española esté a salvo.

Los ciberataques con Inteligencia Artificial a grandes empresas españolas han aumentado significativamente en los últimos meses, elevando el nivel de alerta.

Los ciberataques a grandes empresas españolas utilizando Inteligencia Artificial (IA) se han disparado en los últimos tres meses, según fuentes corporativas han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia.

Una situación que ha elevado los niveles de alerta y el temor en estas compañías que ven cómo el creciente uso de la IA ha disparado la letalidad, la velocidad y la precisión de los ataques.

Fuentes empresariales consultadas por este diario que prefieren no ser identificadas admiten además que prácticamente ninguna gran compañía española se ha librado de estos nuevos ataques o de incursiones apoyadas por la IA.

Esto incluye también alguna situación de riesgo generada por el uso de herramientas de IA como puede ser la filtración de información desde dentro de las empresas.

"Nadie está a salvo", dice un directivo vinculado a la seguridad de una gran empresa del Ibex a este diario. Y agrega que la inmunidad ya no existe, especialmente en compañías de sectores estratégicos.

Esta semana hemos conocido además una nueva amenaza. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advirtió de la primera brecha de datos en España ejecutada de forma autónoma por un agente de Inteligencia Artificial.

La alerta describe un ataque informático real en el que un tercero utilizó un conocido modelo de lenguaje (LLM) no para recibir ayuda, sino como un atacante virtual independiente que tomó sus propias decisiones.

En este sentido, las fuentes consultadas por este diario indican que el ataque no es aislado. "Si la AEPD lo ha revelado significa que ya ha afectado a muchas más compañías de las que lo reconocen", dice un experto de una consultora independiente.

Las empresas (y en España también) no suelen reconocer vulnerabilidades a no ser que se produzca un ataque masivo que comprometa a un número muy importante de clientes.

Es por ello que -advierten las fuentes consultadas- los ataques siempre suelen ser mayores, de más complejidad y más frecuentes de lo que reconocen. Y en el caso de agentes de IA hay más cautela al tratarse de incursiones de una naturaleza nunca vista.

No obstante, en las empresas también ponen paños fríos a este nuevo escenario. En primer lugar, los ataques utilizando IA han aumentado exponencialmente, pero esto no se traduce en más incidentes.

Al contrario, en todo el mundo los ataques incluso se han racionalizado y la explicación tiene que ver con que ahora se necesitan menos acciones para obtener el mismo o mayor éxito. Gracias a la IA.

En el caso español, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) detectó 122.223 incidentes de ciberseguridad en 2025, un 26% más que el año anterior.

Pero el último informe de Check Point Research refleja que los ataques a empresas en España llegaron a 2.068 semanales en julio, solo un 1% más interanual.

Lo que sí aumenta es el peso de la IA. A nivel mundial -en este caso no hay datos oficiales de España- el estudio de esta misma consultora apunta al aumento de ataques con ransomware gracias a la Inteligencia Artificial.

Apunta a que los ataques notificados alcanzaron los 964 en julio, un 49% más que en junio y un 87% más en comparación con julio de 2025.

Hablamos en todo caso de ataques notificados, no de ataques exitosos. Las empresas consultadas advierten que, pese a que los ataques apoyados por IA son más dañinos, la protección y la contención sigue siendo eficaz. Por ahora.

El último Informe de Ciberpreparación 2026, elaborado por Hiscox, refleja que en España solo el 38% de las organizaciones ha sufrido ataques exitosos en 2026, una importante disminución en comparación con el año anterior.

Sin embargo, se refleja que el impacto económico en las grandes empresas sigue siendo alto. Un 4% de las organizaciones tuvo costes de entre 100.000 y 250.000 euros, un 2% entre 250.000 y 500.000 euros, y otro 4% llegó a sufrir pérdidas de entre 500.000 euros y un millón.

Peligros del 'ransomware'

Aunque en el caso de los ataques de ransomware (secuestro de sistemas de información), el más vinculado a las herramientas de IA, este coste se eleva. Según Sosmatic el coste medio para solucionar este ataque en una corporación española ya supera los 1,5 millones de euros.

Además, España concentra el 2% de los ataques de ransomware a nivel global, un dato nada despreciable que además afecta con mayor virulencia a grandes corporaciones y administraciones. Y es que España se ha convertido en uno de los países con mayor número de ciberataques.

En cualquier caso, los analistas diferencian entre los ataques con ayuda de la IA, que pese a ser más letales, rápidos y precisos, están relativamente controlados.

Pero en el caso de los agentes de IA independientes, la situación es más compleja. En el mundo empresarial se reconoce que todavía no están completamente preparados por lo que -al menos las grandes corporaciones- ya llevan meses trabajando para contener estas nuevas amenazas.

Aunque no es fácil. Al operar sin descanso y a velocidad de una máquina, estos agentes ejecutan tareas de rastreo de fallos y alteración de datos de forma encadenada. Y ello requiere el máximo nivel de sofisticación para combatirlos.