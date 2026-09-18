Digi muestra síntomas de agotamiento: las altas ralentizan su crecimiento y ya lidera la fuga de clientes en España

El ingreso medio por cliente de Digi (ARPU) es significativamente inferior al de sus competidores, situándose en 14,3 euros para servicios fijos y 4,9 euros para móviles.

El crecimiento de Digi en altas netas móviles y de banda ancha se desacelera, registrando su peor verano desde 2021 y cifras similares a las de Vodafone en conexiones de fibra.

La tasa de abandono de Digi alcanza el 10,79%, superando a otros grandes operadores, y en banda ancha fija sube hasta el 17% en el segundo trimestre de 2026.

Digi muestra signos de agotamiento comercial en España, con una ralentización en el crecimiento de nuevas altas y un aumento en la fuga de clientes.

Digi muestra síntomas de agotamiento comercial en su negocio en España que dan pistas de que su pico de crecimiento ya ha pasado, según las cifras publicadas por la propia compañía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esto supone que seguirán creciendo en lo que va del año y probablemente el próximo, pero su curva ya no será ascendente, sino que se moderará y las tasas serán mucho menores que las registradas entre su periodo 'dorado', entre 2022 y 2025.

En términos de crecimiento empresarial, habría llegado a la "parte derecha de la S", es decir que los números demuestran que han entrado a una fase de madurez y que será difícil que registre los mismos niveles de crecimiento que hace doce meses.

Estos datos coinciden con su salida a bolsa, postergada en un primer momento, pero que finalmente se produjo antes del verano.

La cifra más llamativa es su tasa de abandono. La métrica conocida como churn -tasa de cancelación del servicio y que refleja la rotación de clientes- es liderada por primera vez por la compañía de origen rumano.

Los datos anualizados indican que Digi alcanza el 10,79%, MasOrange el 10,20% y Vodafone España el 10,42%, mientras que Telefónica se sitúa en el 4,66%.

Si el dato lo extrapolamos a sus clientes de banda ancha el crecimiento es mayor. La cifra cerró en el 15,8% al cerrar el año pasado. Un aumento de tres puntos respecto de las cifras del curso anterior.

Pero este porcentaje volvió a subir en el segundo trimestre de este año hasta el 17%, según apuntó la operadora en sus últimas cuentas semestrales. El cliente de banda ancha es el de mayor valor.

Si analizamos la tasa neta de crecimiento de clientes también se aprecia una ralentización. Digi sumó 312.000 altas netas móviles en el primer trimestre, aunque se trató del menor crecimiento registrado por la compañía para este periodo en los últimos tres años.

Algo similar pasó en el verano. Como este diario ya adelantó la compañía vivió su peor periodo estival desde 2021. Entre junio y agosto cerró con 120.500 altas netas, una caída del 33% respecto de las 179.900 portabilidades alcanzadas en igual periodo de 2025.

Este dato solo estuvo por encima de las 98.000 a las que llegaron en los meses estivales de 2022. Una época en la que todavía no se producía la explosión comercial de Digi.

En el caso de la banda ancha fija, el comportamiento es mejor para Digi aunque con un ligero descenso en la curva en lo que va de 2026.

Digi alcanzó las 2,7 millones de conexiones de banda ancha fija en marzo, el mismo nivel que Vodafone España, con una cifra casi idéntica de clientes.

Se trata de un hito relevante en la evolución reciente del mercado y culmina el progresivo acercamiento entre ambos operadores observado en los últimos años.

En este periodo, Digi concentró buena parte del crecimiento del sector, con 176.000 altas netas en el trimestre, frente a variaciones mucho más contenidas en el resto de operadores.

Pero esta misma semana, la compañía anunció que llegaba a los tres millones de líneas de banda ancha fija lo que implica 300.000 altas más entre abril y septiembre, una media de 150.000 al trimestre.

Otro de los datos que advierte el sector es el bajo ARPU de Digi, el indicador del ingreso medio por cliente. Es así como el ARPU de servicios fijos se situó en los 14,3 euros, por los 23,4 de MasOrange, los 23,7 de Vodafone y los 31,4 de Telefónica.

Por su parte, el ingreso medio por cliente móvil llegó a los 4,9 euros, mientras que el de MasOrange se quedó en 9,7, Vodafone en 11,6 y Telefónica en 12,5 euros.

Digi cuenta con más de 11,9 millones de servicios activos en España según el último informe de resultados publicado por la compañía al cierre del primer semestre.

Es así como más de 7,8 millones de clientes contaban con el servicio de telefonía móvil y los citados tres millones contaban con el servicio de fibra.