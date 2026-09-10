La empresa conjunta de fibra óptica de MasOrange y Vodafone refinancia 2.100 millones de euros de su deuda

La estructura accionarial de PremiumFiber está formada por MasOrange (58%), GIC (25%) y Vodafone España (17%), y está dirigida por Blanca Ceña como CEO.

PremiumFiber cuenta con una red FTTH que llega a más de 12 millones de hogares y atiende a unos cinco millones de clientes.

La operación ha extendido los vencimientos de la deuda hasta 10, 12 y 15 años, y ha permitido reducir de manera relevante el coste medio de financiación.

PremiumFiber, la empresa conjunta de MasOrange y Vodafone, ha refinanciado 2.100 millones de euros de deuda, lo que supone cerca del 40% de su endeudamiento total.

La empresa conjunta de fibra óptica de MasOrange y Vodafone ha refinanciado 2.100 millones de euros de su deuda seis meses después de su puesta en marcha en diciembre de 2025.

La compañía, bautizada como PremiumFiber, ha refinanciado aproximadamente el 40% de su endeudamiento (unos 5.400 millones) lo que le permite extender la vida de su apalancamiento y reducir su coste medio de financiación.

Cuando se puso en marcha la compañía, de estos 5.400 millones, aproximadamente 4.700 millones tenían calificación de grado de inversión.

Pese a que la operación se ha producido en un entorno global convulso ha generado un elevado interés por parte de inversores internacionales, ampliando el acceso de la FiberCo a los mercados de capitales globales.

De esta manera, se ha extendido el perfil de vencimientos de su deuda, evolucionando desde una estructura con un plazo medio de aproximadamente siete años hacia nuevos tramos con vencimientos de 10, 12 y 15 años.

Según ha explicado la operadora este jueves, se ha reducido de forma relevante su coste medio de financiación, "mejorando las condiciones económicas de su deuda".

Ha optimizado su estructura de capital con distintos instrumentos financieros, incrementando su flexibilidad y reforzando su capacidad para ejecutar su estrategia y sus objetivos de crecimiento a largo plazo.

PremiumFiber ha contado con BNP PARIBAS, CACIB, MUFG y Goldman Sachs como bancos agentes activos de la refinanciación, y con Latham Watkins y Evergreen Legal como asesores legales.

"Estamos muy satisfechos de haber completado con éxito esta operación, que refuerza de manera significativa nuestro perfil financiero y demuestra la confianza del mercado internacional en PremiumFiber", ha señalado Rafael Casquel, CFO de PremiumFiber.

"Esta refinanciación nos permite alargar los vencimientos, mejorar nuestras condiciones de financiación y dotarnos de una estructura de capital más eficiente y alineada con nuestra ambición de crecimiento a largo plazo.”

La red de fibra hasta el hogar (FTTH) de PremiumFiber llega a más de 12 millones de unidades inmobiliarias y da servicio a cerca de cinco millones de clientes.

MasOrange posee un 58 %, GIC un 25 % y Vodafone España un 17 % y está dirigida por Blanca Ceña como consejera delegada (CEO).

MasOrange y Vodafone crearon a comienzos de 2025 su vehículo de fibra para monetizar sus redes fijas y dar entrada a un socio inversión. En agosto de 2025 vendieron al fondo de Singapur GIC un 25%.

Después de la operación, MasOrange obtuvo 3.200 millones y Vodafone, otros 1.400 millones. La primera operadora dedicó este montante a pagar deuda y la segunda a deuda y para pagar el préstamo que Vodafone Grupo hizo a Zegona.

Tras estas operaciones, la compañía registró un valor de empresa (enterprise value) de unos 7.000 millones, incluyendo deuda. Esta última generada en gran parte para pagar a sus dueños.