Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone quieren crear un gigante satelital que haga frente a Starlink en la UE

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Las claves Generado con IA Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone planean crear un consorcio europeo para ofrecer servicios de telecomunicaciones satelitales a dispositivos móviles. El objetivo es competir con Starlink de Elon Musk, aprovechando el espectro radioeléctrico reservado por la Comisión Europea para operadores locales. La Unión Europea estudia nuevas normas para regular el acceso al espectro de 2 GHz y reservar parte de la banda para empresas europeas. El proyecto busca fortalecer la soberanía tecnológica europea ante el avance de SpaceX y otros actores internacionales en el mercado satelital.

Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone prevén poner en marcha un consorcio europeo a gran escala para ofrecer servicios de telecomunicaciones desde satélites a dispositivos móviles.

El plan adelantado por Bloomberg está todavía en una etapa muy preliminar, pero su objetivo es utilizar el espectro radioeléctrico reservado por la Comisión Europea para operadores locales.

En los últimos cinco años, el servicio de Starlink de Elon Musk ha ganado terreno convirtiéndose en la mejor alternativa a las comunicaciones tradicionales de 4G y 5G, en especial en zonas rurales.

En esta línea los operadores europeos, cuatro de las mejores telecos del continente, prevén plantar cara a Starlink y convertirse en una alternativa 100% europea a su servicio satelital para teléfonos móviles e internet fija.

El proyecto que todavía no ha tomado forma definitiva, ni tiene un plan concreto para acceder a la licitación, según dice Bloomberg, pero encaja dentro de la estrategia de la Unión Europea de aumentar sus capacidades satelitales soberanas.

Para cumplir con la propuesta de la UE, cualquier operador de satélites tendría que estar controlado mayoritariamente por una empresa europea.

La UE está estudiando nuevas normas para el acceso por satélite al espectro de 2 GHz en una próxima subasta que reservaría un tercio de la banda para empresas locales.

Estas normas regularán el servicio directo a móviles, un sector dominado por Starlink, la empresa de Musk, que permite enviar mensajes de texto, datos y realizar llamadas a teléfonos móviles desde sus satélites. Las licencias actuales para este espectro expiran en 2027.

La infraestructura inalámbrica terrestre cubre la gran mayoría de las zonas pobladas de Europa. En el caso de España por encima del 95% en 4G y por sobre el 90% en 5G.

Pese a ello, la UE busca ampliar los servicios satelitales disponibles a medida que SpaceX expande su negocio de venta directa al consumidor. Starlink ha demostrado hacerse fuerte en zonas de catástrofe y cuando se caen las redes terrestres.

SpaceX, que se opone a la propuesta de la UE de limitar el acceso al espectro radioeléctrico para empresas internacionales, ya ofrece banda ancha satelital Starlink en gran parte de Europa.

Tiene acuerdos con varios socios europeos, entre ellos Deutsche Telekom, para proporcionar servicios directos a dispositivos. La empresa estadounidense carece de los derechos de espectro necesarios para ofrecer esos servicios de forma independiente en la UE.

Vodafone, con sede en el Reino Unido, ha formado una empresa conjunta con la compañía estadounidense de satélites AST SpaceMobile , que también ofrece servicio de telefonía móvil por satélite.

Según la propuesta que se debate actualmente en Bruselas, tendría que ajustar su estructura de propiedad al 50/50 para poder optar al espectro radioeléctrico reservado a un operador europeo.

La UE planea reservar otro tercio del espectro para servicios de comunicaciones soberanas proporcionados por IRIS, la constelación de satélites construida por un consorcio liderado por SES SA , Eutelsat Communications SACA e Hispasat , con capacidades limitadas de comunicación directa a móviles a cargo de Hispasat.

La constelación no entrará en servicio hasta 2029 y se centrará inicialmente en la banda ancha. Las empresas internacionales podrán presentar ofertas para el tercio restante.