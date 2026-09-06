Bestinver duda del crecimiento de Digi, cree que la valoración es excesiva y recomienda vender

Digi no prevé pagar dividendos antes de 2030 y su modelo está expuesto a la pérdida de clientes y a la posible reacción de grandes competidores como MasOrange y Telefónica.

El éxito de Digi depende de monetizar su base de clientes y completar la transición a una red propia, pero enfrenta riesgos por alta deuda y competencia feroz.

La firma reconoce el crecimiento orgánico y la estructura de costes de Digi, pero considera que su valoración es excesiva y recomienda vender.

Bestinver Securities fija el precio objetivo de las acciones de Digi España entre 4,90 y 5,10 euros, un 20% por debajo del valor actual.

Bestinver Securities ha establecido el precio objetivo para las acciones de Digi España en una horquilla de entre los 4,90 y los 5,10 euros, según el último informe que la firma de análisis ha realizado de la operadora de telecomunicaciones.

Esta valoración está un 20% por debajo de los 6,56 euros a los que Digi cerró su cotización esta semana y está lejos de su media desde que se estrenó en el parqué el pasado 16 de julio.

Bestinver atribuye a Digi un crecimiento orgánico excepcional y una estructura de costes internos disruptiva, pero consideran que su valoración es excesiva. Es por ello que recomiendan "vender".

Cabe recordar que, mientras los analistas de Bestinver Securities recomiendan vender los títulos de Digi, los fondos de la gestora propiedad de Acciona, haciendo gala de su independencia, hicieron lo contrario en la salida a bolsa. Esto es, acudieron a ella junto a otros grandes inversores como Amundi o Wellington.

El análisis advierte que el éxito bursátil de la compañía depende de una ejecución perfecta para monetizar su base de clientes y completar la transición hacia una infraestructura propia de red fija y móvil.

No obstante, se advierten riesgos significativos, como la falta de generación de flujo de caja libre hasta el año 2030, el elevado endeudamiento de su matriz y la intensa competencia de grandes grupos como MasOrange y Telefónica.

Es así como Bestinver Securities cree que Digi es un activo de alta calidad, pero que su precio actual ya descuenta una década de resultados impecables sin margen para el error.

En relación a estos riesgos, el análisis advierte que la deuda neta de la compañía aumentará de forma sostenida hasta alcanzar un máximo de 696 millones en 2029, lo que equivale a 1,7 veces su EbitdaAL.

Ello, a pesar de contar con la inyección de capital neto de la oferta pública inicial de 150 millones de euros. Esto sitúa a la empresa -advierten- en una posición vulnerable ante un posible endurecimiento del acceso al crédito.

Por otro lado, este volumen de deuda requerido para el despliegue de infraestructura elevará drásticamente los gastos financieros de la compañía. Bestinver proyecta que los gastos netos por intereses alcanzarán cotas máximas de 42 millones en el periodo 2028-2029.

Digi asumirá este endeudamiento a una tasa de interés relativamente alta, estimada en un rango de entre el 6,0% y el 6,4% por los analistas. En un incierto escenario de tipos de interés esta cifra no es una buena noticia.

Además de la deuda neta acumulada en el balance, Digi tiene compromisos financieros que presionarán aún más su liquidez durante estos años de flujo negativo.

Entre ellos, destaca el compromiso de pago de 80 millones de euros a Xfera (MasOrange) por el espectro radioeléctrico hasta 2028, una salida de efectivo obligatoria que limita su flexibilidad financiera en la fase crítica del despliegue de su red móvil.

De esta manera, alrededor del 93% de la valoración de la empresa (enterprise value) reside en su valor terminal y en los flujos de caja proyectados a muy largo plazo.

Esto significa que cualquier desviación, aunque reducida, en la captación de clientes o el aumento de costes destruirá valor rápidamente y afectará la viabilidad de la inversión.

Este periódico ya publicó la semana pasada que Digi vivió su peor verano en portabilidades desde el año 2021, lo que refleja que en todo el curso han tenido muchos problemas para retener clientes.

Los datos anualizados indican que pierde la mitad de los clientes de arrebata a sus competidores y su tasa de abandono de fibra óptica -los abonados de mayor valor- ha subido hasta el 17%, cuatro puntos más que hace un año.

Por su parte, también existe un riesgo de mantener infraestructuras ineficientes. El modelo de Digi depende de migrar exitosamente a sus clientes desde la red mayorista de Telefónica para ahorrar costes.

Pero existe el riesgo de que la inversión aflore una red ineficiente y sumamente costosa en un mercado español que ya está altamente saturado de fibra con un 96,5% de cobertura nacional.

Mercado ultra competitivo

La ausencia de dividendo tampoco ha gustado a los analistas. Debido a la prioridad de financiar el Capex y reducir la deuda resultante, Digi ha indicado que no se prevé el pago de ningún dividendo antes de 2030.

Esto elimina cualquier retorno financiero inmediato para los accionistas, concentrando todo el atractivo de la inversión en la revalorización de la acción bajo la premisa de una ejecución operativa impecable.

Finalmente, está el riesgo del ultra competitivo mercado español de telecomunicaciones y una posible vulnerabilidad ante la reacción de competidores consolidados como MasOrange o Telefónica.

En un entorno de competencia feroz y portabilidad que empieza a mostrar señales de estancamiento, existe la posibilidad de que un competidor clave decida defender su cuota de mercado mediante promociones dirigidas de bajo coste.

Portabilidades netas

En este escenario, Digi podría ver disminuidas sus portabilidades netas proyectadas (de un 5% en telefonía móvil y un 8% en fibra), la verdadera clave de su éxito hasta el momento.

Bajo este escenario de contraataque competitivo, el Ebitda -dice Bestinver- se resentiría y sería muy difícil llegar a un flujo de caja libre positivo en 2030, como está proyectado.