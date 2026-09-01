La justicia rechaza las medidas cautelares solicitadas por los fundadores de Finetwork para que Vodafone no use la marca

La investigación judicial abarca posibles delitos de administración desleal, falseamiento de cuentas, estafa procesal e insolvencia punible durante la gestión de Wewi Mobile.

La jueza ha derivado la causa al juzgado de Elda, donde ya existe otra querella por los mismos hechos presentada por Pascual Pérez, fundador de Finetwork.

Vodafone, actual propietaria de la marca, podrá seguir utilizándola y Wewi deberá cesar su uso a partir del 10 de octubre.

El juzgado de Elda ha rechazado las medidas cautelares de los fundadores de Finetwork para impedir que Vodafone use la marca.

El juzgado de Elda ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por los socios de Wewi para impedir el uso de la marca Finetwork por parte de Vodafone.

De esta manera, la propietaria actual de la marca sería la operadora de Zegona que sostiene que la adquirió el pasado año a Pascual Pérez, fundador de Finetwork.

Es así como el juzgado valida que Wewi (la sociedad fundadora de Finetwork) deberá cesar completamente en su utilización a partir del 10 de octubre.

Por otro lado, José Miguel García, CEO de Vodafone España, no ha tenido que declarar este martes en Alicante, como estaba previsto inicialmente.

La jueza, con el informe favorable de la Fiscalía, ha estimado el recurso presentado por sus abogados y ha acordado inhibirse a favor del Juzgado de Elda, donde ya se tramita otra querella por los mismos hechos.

Según se indica desde Vodafone esta duplicidad evidencia la estrategia de los actuales socios y gestores de Wewi de abrir distintos frentes judiciales para presionar a la compañía.

Sostienen que la misma parte habría presentado dos querellas por los mismos hechos ante juzgados diferentes, sin informar a ninguno de ellos de la existencia del otro procedimiento.

La investigación parte de una querella presentada por Pascual Pérez, fundador de Finetwork, en relación con la gestión de Wewi Mobile, sociedad matriz de la operadora alicantina.

El juzgado admitió a trámite la denuncia al apreciar indicios de un presunto delito de administración desleal.

La acción judicial también plantea posibles delitos de falseamiento de cuentas, estafa procesal e insolvencia punible, extremos que se encuentran bajo investigación judicial.

Los hechos objeto de las actuaciones se sitúan entre octubre de 2025 y abril de 2026, periodo en el que José Miguel García ejerció simultáneamente su puesto al frente de Vodafone España con el cargo de administrador único de Wewi Mobile.

Posteriormente, la compañía volvió a quedar bajo la gestión de sus anteriores responsables.