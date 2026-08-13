El sector 'teleco' europeo defiende que una competencia sostenible exige equilibrar precios, inversión e innovación

Las compañías del sector defienden que la sostenibilidad competitiva pasa por equilibrar los objetivos de precios.

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de telecomunicaciones europeo pide equilibrar precios, inversión e innovación para lograr una competencia sostenible. Las empresas del sector advierten que la prioridad en la reducción de precios ha limitado su rentabilidad y capacidad de financiar nuevas infraestructuras digitales. Orange, Deutsche Telekom y Telefónica destacan la necesidad de alcanzar un tamaño crítico para competir globalmente y desarrollar tecnología propia frente a Estados Unidos y China. El sector considera fundamental revisar el marco regulatorio para permitir la inversión y el desarrollo sostenible del ecosistema digital europeo.

El sector de las telecomunicaciones en Europa reclama un enfoque de competencia que tenga en cuenta no solo los precios al consumidor, sino también la capacidad de inversión y el desarrollo tecnológico a largo plazo.

Explican que el modelo competitivo europeo ha priorizado tradicionalmente la reducción de precios, lo que ha favorecido la accesibilidad de los servicios, pero ha limitado la rentabilidad del sector y su capacidad para financiar nuevas infraestructuras digitales.

Esta situación ha contribuido a un menor ritmo de inversión en comparación con otras regiones.

En este contexto, las compañías del sector defienden que la sostenibilidad competitiva pasa por equilibrar los objetivos de precios con la necesidad de generar retornos suficientes que permitan seguir desplegando redes avanzadas y desarrollar tecnologías clave como el 5G, el cloud, la inteligencia artificial o la ciberseguridad.

En una declaración conjunta, Orange y Deutsche Telekom defendieron que alcanzar un "tamaño crítico" es una condición necesaria para impulsar el crecimiento, la competitividad y la inversión tecnológica.

En la misma línea, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido en más de una ocasión que Europa se encuentra en una "era de escala" y que, si quiere desarrollar tecnología propia y competir con Estados Unidos y China, necesita construir esa escala industrial y tecnológica.

El debate se produce en un momento en el que las asociaciones europeas del sector y la propia Comisión Europea reconocen que la fragmentación del mercado limita la capacidad de los operadores para invertir e innovar.

El sector considera que avanzar hacia un modelo más equilibrado permitiría reforzar la competitividad global de las empresas europeas.

En este escenario, la revisión del marco regulatorio se plantea como un elemento clave para asegurar un entorno en el que la competencia, la innovación y la inversión puedan desarrollarse de manera sostenible, garantizando el crecimiento del ecosistema digital europeo en los próximos años.