Anthropic busca una valoración de 2 billones de dólares en su próxima salida a bolsa, superando a SpaceX

En mayo, Anthropic recaudó 65.000 millones de dólares en una ronda de financiación, superando la valoración estimada de OpenAI.

Se prevé que los ingresos anualizados de Anthropic alcancen entre 100.000 y 120.000 millones de dólares a finales de 2026.

La startup de IA, responsable de Claude y Mythos, podría realizar la mayor oferta pública inicial de la historia.

Anthropic planea salir a bolsa en otoño con una valoración de al menos 2 billones de dólares, superando a SpaceX.

Anthropic podría debutar en Wall Street el próximo otoño con una valoración de al menos 2 billones de dólares (1,7 billones de euros).

Esta cifra superaría a los 1,77 billones de dólares (1,5 billones de euros) alcanzados en su OPV por SpaceX y convertiría el salto al parqué de la startup de IA responsable de Claude y Mythos en la mayor oferta pública inicial de la historia.

En este sentido, inversores de la compañía han indicado a Financial Times que el rápido crecimiento de los ingresos de Anthropic ante la creciente demanda de los modelos y herramientas de IA avanzadas del laboratorio permitiría a la empresa duplicar con creces su valoración actual en la salida a Bolsa.

Los inversores prevén que los ingresos anualizados del fabricante de Claude se situarán entre 100.000 y 120.000 millones de dólares (86.685 y 104.022 millones de euros) a finales de 2026, frente a los más de 47.000 millones de dólares (40.742 millones de euros) de ingresos anualizados que la compañía reveló en mayo, lo que supondría multiplicarlos por más de diez veces a lo largo de 2026.

El debut bursátil de Anthropic podría tener lugar a finales de septiembre o principios de octubre.

Ronda de financiación

Anthropic levantó el pasado mes de mayo 65.000 millones de dólares (56.345 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, que valoraba la startup en 965.000 millones de dólares (836.511 millones de euros), superando entonces por primera vez la valoración estimada de OpenAI, creador de ChatGPT.

En una ronda anterior, celebrada en febrero, la compañía captó 30.000 millones de dólares (26.005 millones de euros), lo que en aquel momento le otorgó una valoración de unos 380.000 millones de dólares (329.400 millones de euros).

El pasado 1 de junio, Anthropic presentó de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la documentación de cara a una oferta pública inicial de las acciones ordinarias de la compañía.

Eso sí, la firma dirigida por Dario Amodei advirtió de que la propuesta de OPV dependerá de las condiciones del mercado y otros factores, por lo que aún no se ha fijado el número de acciones que se ofrecerán ni el precio de las mismas.

Apenas unos días después, OpenAI, la startup responsable de ChatGPT, confirmó que también había comenzado los trámites para convertirse en una empresa cotizada con el registro confidencial ante la SEC de una solicitud para saltar al parqué, aunque la compañía dirigida por Sam Altman subrayó que todavía no ha decidido la fecha definitiva para su debut bursátil, advirtiendo de que aún podría demorarse.