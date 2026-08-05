Azora y Nvidia impulsan la plataforma de IA Volta, valorada en 2.079 millones de euros

La compañía lanza con Azora un programa de financiación de 5.000 millones de dólares para nuevas fábricas de IA, con participación de Michael Dell y Matter Venture Partners.

Volta anuncia una alianza estratégica de 10.000 millones de dólares para crear una fábrica de IA en Noruega junto a Bitdeer y un laboratorio de IA.

Volta se presenta como plataforma integrada para desarrollar y operar infraestructuras de inteligencia artificial a gran escala.

Azora y Nvidia lideran una ronda de financiación que valora la plataforma de IA Volta en 2.079 millones de euros.

La gestora española Azora y el fabricante de chips Nvidia han liderado una ronda de financiación que ha valorado en 2.400 millones de dólares (2.079 millones de euros) a la plataforma de infraestructuras para inteligencia artificial (IA) Volta.

Esta financiación proporciona a Volta la capacidad financiera y las alianzas estratégicas necesarias para desplegar infraestructura de IA a gran escala, según ha informado este miércoles.

La empresa, que ha salido del modo oculto (stealth), se presenta como una plataforma integrada dedicada al desarrollo, financiación, construcción y operación de infraestructuras para inteligencia artificial.

Como parte de su lanzamiento, Volta ha anunciado una alianza estratégica de 10.000 millones de dólares (8.664 millones de euros) con un laboratorio de IA, cuya identidad no ha desvelado, para desarrollar junto con Bitdeer una fábrica de IA en Noruega.

El proyecto contará con una capacidad de 133 megavatios (MW) y utilizará sistemas Nvidia Vera Rubin.

Se trata del primero de un plan de desarrollo más amplio de Volta, cuya cartera supera actualmente 1 gigavatio (GW) de capacidad eléctrica prevista a corto plazo en Norteamérica y Europa.

Además, la compañía ha puesto en marcha con Azora un programa de financiación de 5.000 millones de dólares (4.332 millones de euros) para desarrollar una nueva generación de fábricas de IA mediante capital de infraestructuras.

En la ronda de financiación también han participado la oficina familiar del fundador de Dell Technologies, Michael Dell, y Matter Venture Partners.