Cellnex pierde 97,3 millones en el primer semestre y aumenta sus ingresos en un 2,9%

Se ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por 200 millones de euros y una reducción de capital tras la amortización de acciones propias.

El flujo de caja libre subió hasta 301 millones y la liquidez disponible ronda los 5.300 millones de euros.

Cellnex cerró el primer semestre con pérdidas de 97,3 millones de euros, un 15,6% menos que en 2025.

Cellnex cerró los primeros seis meses del año con pérdidas de 97,3 millones de euros, lo que supone un 15,6% menos que el desequilibrio de 115 millones registrado en igual periodo de 2025.

Según ha reportado la operadora este jueves al mercado, los ingresos llegaron a los 2.208 millones de euros, lo que supuso un 2,9% más que los 2.147 millones registrados entre enero y junio del año pasado.

Pese a ello, la compañía sigue lastrada por una amortización de inmovilizado de 1.379 millones, unos gastos financieros (asociados a su deuda) de 321 millones y unos gastos financieros por arrendamientos de 155 millones.

El Ebitda después de arrendamientos se sitúa en 1.231 millones y el flujo de caja libre recurrente apalancado ha alcanzado los 908 millones de euros.

El flujo de caja libre ha aumentado hasta los 301 millones, frente a los 19 millones del primer semestre de 2025, como resultado de una generación de flujo de caja libre apalancado recurrente y de una menor intensidad de inversión.

La liquidez disponible se ha situado en aproximadamente 5.300 millones al cierre del primer semestre de 2026, incluyendo alrededor de 2.000 millones en caja y 3.300 millones en líneas de crédito no dispuestas.

Los vencimientos de Cellnex entre 2026 y 2028 están mayoritariamente cubiertos, respaldados por líneas de crédito renovables comprometidas y una amplia gama de opciones de financiación. La compañía tiene una deuda con entidades de crédito de 19.300 millones de euros.

El dividendo de 2026 asciende a un total de 500 millones de euros: el primer tramo de 250 millones de euros se abonó el 15 de enero de 2026 y el segundo, el 15 de julio de 2026.

Cellnex también ha completado el programa de recompra de acciones de 500 millones de euros anunciado el 6 de noviembre de 2025, con 200 millones ejecutados en el cuarto trimestre de 2025 y 300 millones en el primer semestre de 2026.

Este jueves el consejo de administración ha aprobado el lanzamiento de un programa adicional de recompra de acciones por un importe máximo de 200 millones de euros, "respaldado por la positiva evolución operativa del negocio y la liquidez disponible".

Sobre la base del importe máximo del programa, fijado en 200 millones, y del precio de cierre de la acción de miércoles, las acciones adquiridas representarían aproximadamente el 1,11% del capital social de la compañía tras la reducción de capital aprobada.

Está previsto que el programa de recompra de acciones se inicie en agosto y finalice, a más tardar, el 31 de diciembre de 2026, o con anterioridad si se alcanza el importe monetario máximo establecido.

El programa será gestionado por una o varias entidades financieras, que adquirirán las acciones por cuenta y en nombre de la compañía y tomarán las decisiones relativas al momento de ejecución de las operaciones independientemente de Cellnex.

Una vez completado el programa de recompra y sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas, la compañía tiene previsto reducir su capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas.

Asimismo, el consejo de administración ha aprobado una reducción de capital mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco del anterior programa de recompra, por importe de 500 millones de euros, que finalizó en junio.

Una vez ejecutada la reducción, el capital social de Cellnex ascenderá a 166.026.506 euros, representado por 664.106.024 acciones, con un valor nominal de 0,25 euros cada una, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie.

Esta será la cifra proforma de acciones en circulación tras la amortización de las acciones propias adquiridas en el anterior programa de recompra.