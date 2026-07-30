Cellnex ficha como consejera a la ex directora financiera de Telefónica en la era Pallete

La directiva aporta una trayectoria relevante en fusiones, adquisiciones y desinversiones, además de cargos en consejos de administración y fundaciones.

Laura Abasolo fue directora financiera de Telefónica desde 2017 hasta 2025 y cuenta con una amplia experiencia en gestión financiera y operaciones internacionales.

Abasolo sustituye a Alexandra Reich, quien ocupó el cargo durante cinco años como representante del mismo accionista.

Cellnex ha nombrado a Laura Abasolo como nueva consejera dominical en representación del fondo GIC, propietario del 6,7% del capital.

El consejo de administración de Cellnex ha nombrado a Laura Abasolo nueva consejera dominical en representación del fondo GIC, dueño de un 6,7% del capital de la operadora de telecomunicaciones.

La nueva vocal sustituye a Alexandra Reich, que ha ocupado el cargo de consejera durante los últimos cinco años en representación de este mismo accionista.

Abasolo fue la directora financiera de Telefónica desde 2017 y hasta finales de 2025, durante prácticamente toda la etapa del anterior presidente, José María Álvarez Pallete.

Abandonó la compañía hace seis meses después de 26 años en Telefónica. Su cargo fue ocupado por el entonces director de Estrategia y Desarrollo, Juan Azcue.

Óscar Fanjul, presidente de Cellnex ha destacado que el nombramiento de Laura Abasolo "responde al compromiso del consejo de administración de incorporar profesionales con una reconocida trayectoria y dedicación a su función".

Cellnex ha destacado que Abasolo aporta "una visión combinada de gestión financiera y conocimiento operativo del sector, en un momento en el que Cellnex continúa consolidando su posición como la principal compañía de infraestructuras de telecomunicaciones en Europa".

Cuenta con un MBA por la Norwegian School of Economics and Business Administration y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, Deusto Business School. Asimismo, ha completado programas de formación ejecutiva en Columbia, INSEAD e IESE.

Inició su carrera profesional en banca de inversión en Goldman Sachs International, en Londres. Posteriormente desempeñó funciones de planificación y control en Terra Networks, participando en su salida a Bolsa en España y en Nasdaq.

En septiembre de 1999 se incorporó a Telefónica. Entre 2007 y 2016 fue directora general de Planificación, Presupuestación y Control, reportando al consejero delegado y formando parte del comité ejecutivo de Telefónica desde 2014.

Durante ese periodo lideró la planificación, presupuestación y control del grupo, así como planes de integración y simplificación en una década marcada por procesos de expansión internacional, como la integración de O2 Europe, la salida a Bolsa de Telefónica Deutschland y la adquisición de la participación de Portugal Telecom en Vivo Brasil.

Desde 2017 ocupó el cargo de directora financiera del Grupo Telefónica, asumiendo además desde 2019 la responsabilidad de Chief Procurement and Global Supply Chain Officer.

En estas funciones lideró la asignación de capital, la gestión del balance, la transformación corporativa, procesos de reestructuración a gran escala y la relación con inversores globales en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, en entornos complejos, regulados e intensivos en capital.

Fue responsable de M&A y Desarrollo Corporativo entre 2020 y 2021. Entre 2019 y 2025 dirigió la unidad de negocio Telefónica Hispam, liderando la desinversión de distintas operaciones en la región y la mejora en la eficiencia del capital.

Ha sido miembro del consejo de administración de VMO2 (2021–2025), consejera (2015–2020) y posteriormente presidenta, desde 2018, del consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland, patrona de Fundación Telefónica (2017–2025), y consejera no ejecutiva de Telefónica Chile (2016–2017).

Fuera del Grupo Telefónica, fue consejera no ejecutiva y presidenta de la comisión de auditoría y control de Acerinox (2016–2018). También es patrona y tesorera de Fundación Lealtad, ONG que promueve la transparencia y las buenas prácticas, y miembro de la Junta directiva de Deusto Business Alumni.