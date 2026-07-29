Telefónica reduce sus pérdidas un 75% hasta los 338 millones de euros tras la venta de Chile y la reestructuración en Alemania

El negocio residencial y de empresas ha experimentado crecimientos interanuales, destacando el impulso en España y Brasil, así como una amplia cobertura de 5G en sus principales mercados.

Telefónica ha reducido su deuda financiera neta un 8,4%, situándose en 25.278 millones de euros, y ha confirmado el dividendo de 0,15 euros por acción para el ejercicio 2026.

La compañía ha aumentado sus ingresos hasta los 16.392 millones de euros y ha mejorado su beneficio operativo, elevando su previsión de flujo de caja operativo ajustado por encima del 3%.

Telefónica reduce sus pérdidas un 75% en el primer semestre de 2026, hasta los 338 millones de euros, gracias a la venta de operaciones en Chile y la reestructuración en Alemania.

Telefónica redujo sus pérdidas hasta los 338 millones de euros en el primer semestre de este año, un 75% menos que en el mismo periodo de 2025, según ha reportado este miércoles al mercado.

Las pérdidas incluyen un impacto de 1.001 millones de euros por la desinversión en Chile, y la provisión para la reestructuración de su plantilla en Telefónica Alemania en el segundo trimestre.

De esta manera, las operaciones continuadas han aportado un beneficio neto de 474 millones y las operaciones discontinuadas un resultado neto negativo de 812 millones.

La compañía ha logrado mejorar ingresos y sus beneficios operativos, lo que le ha permitido aumentar el guidance de su flujo de caja operativo desde por encima del 2% a por encima del 3%, una mejora del 50%.

Telefónica también ha seguido reduciendo su deuda, un 8,4% menos en el periodo, ha mantenido el buen desempeño de sus principales mercados como España y Brasil y ha ratificado su dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para el ejercicio 2026.

En términos de ingresos, éstos han alcanzado los 16.392 millones de euros en el primer semestre, un 1,7% más a tasa de cambio real y un 0,4% a tasa constante, descontando el efecto del tipo de cambio, principalmente en Brasil.

Por segmentos, los ingresos procedentes del negocio residencial (B2C) han crecido interanualmente un 3,4% en tasa de cambio real y 1,4% en constante. Llegaron a los 9.693 millones en el primer semestre.

Los ingresos correspondientes al negocio de empresas (B2B) han aumentado un 7,4% en tasa de cambio real (6,2% en constante) entre abril y junio. Sumaron 3.954 millones en la primera mitad del año.

Los provenientes del negocio mayorista cayeron un 10,2% en tasa de cambio real (9,9% en constante) en el segundo trimestre. En la primera mitad del año, se han situado en los 2.744 millones.

Telefónica ha registrado un Ebitda ajustado de 5.768 millones de euros en el semestre, un 3,8% más en tasa de cambio real y 2,3% más en constante.

El flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL) alcanzó los 2.654 millones hasta junio, un 4,0% más en tasa real y un 2,7% más en constante.

Del mismo modo, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas se situó en 944 millones en la primera mitad del año.

También ha reducido la deuda financiera neta, que se ha situado en junio en los 25.278 millones, un 8,4% menos que un año antes, y la ratio de endeudamiento ha bajado hasta las 2,68 veces, por debajo de las 2,72 veces del cierre de marzo de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025.

La inversión del grupo en el segundo semestre se ha situado en 1.908 millones, un 1,4% más. Esta cifra ha conducido a una inversión sobre ingresos del 11,6% en los seis primeros meses de 2026, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año.

Por mercado, Telefónica España ha acelerado su crecimiento con unos ingresos semestrales de 6.513 millones de euros (mejora del 2,5%) y un Ebitda ajustado de 2.301 millones de euros (un 2,1% más).

En el último trimestre, el ingreso medio por cliente (ARPU) se ha situado en los 91,1 euros y la tasa de abandono (churn) se ha mantenido en el mínimo histórico del 0,7%.

En este mismo periodo, Telefónica Brasil ha registrado unos ingresos de 5.195 millones de euros, un 12,5% más en tasa de cambio real (7,5% más en constante), y el Ebitda ajustado en los 2.215 millones, con un 15,1% más en tasa de cambio real y un 10% en constante.

Telefónica ha acabado el primer semestre del año con 299,8 millones de accesos, un 5,3% más que a finales de junio de 2025. Este crecimiento se ve impulsado por los accesos de fibra hasta el hogar (FTTH), que han aumentado un 8,3%, hasta los 14,2 millones.

El grupo ya registra un despliegue de 163,7 millones unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida (un alza del 1% interanual), de las que 76,6 millones (un 7% más) corresponden a fibra óptica.

Metas financieras

Además, Telefónica ofrece ya una cobertura 5G del 96% en España, del 99% en Alemania, del 72% en Brasil y del 88% en Reino Unido, para una media del 83% en sus cuatro mercados core.

Con las cifras conseguidas en la primera mitad del ejercicio Telefónica ha revisado al alza su objetivo para el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado), para el que contempla ahora un crecimiento interanual por encima del 3% en términos constantes desde el anterior por encima del 2% interanual, una mejora del 50%.

En el resto de las metas financieras consisten en un crecimiento de los ingresos y del Ebitda ajustado del 1,5%-2,5% interanual y una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%.

La previsión se combina con un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento objetivo en 2028 de 2,5 veces EbitdaAL.

Confirma el dividendo

La compañía también ha confirmado el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, y pagadero en junio de 2027, previa aprobación de la Junta General de Accionistas.

En junio de 2026, la compañía abonó un pago de 0,15 euros por acción en efectivo, un importe que correspondía al segundo tramo del dividendo del ejercicio 2025.