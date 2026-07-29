Telefónica España supera los 6,2 millones de clientes de banda ancha y roza los cuatro millones de abonados en Movistar+

Los ingresos semestrales de Telefónica España crecieron un 2,5%, hasta los 6.513 millones de euros, impulsados por la mayor base de clientes y nuevos servicios digitales.

Las líneas móviles de contrato superaron los 16 millones y las altas de IoT pasaron de 8,6 a 25,8 millones en un año.

Movistar+ alcanzó los 3,94 millones de abonados, mejorando un 7% interanual gracias a la venta independiente de la plataforma.

Telefónica España superó los 6,2 millones de clientes de banda ancha fija al cierre del primer semestre, un aumento del 2,3% respecto al año anterior.

Telefónica España superó los 6,2 millones de clientes de banda ancha fija al cierre del primer semestre del año, un crecimiento del 2,3% respecto de igual periodo del año pasado.

Esto supone batir por cuarto trimestre consecutivo el récord de usuarios de banda ancha fija de la operadora de telecomunicaciones en el mercado español.

El anterior récord fue en el cuarto trimestre de 2018, con 6,13 millones de abonados, aunque el despliegue y ritmo de crecimiento de los últimos doce meses ha batido esta marca consecutivamente.

La cifra coincide con el buen momento comercial de Telefónica en su principal mercado donde registró al cierre del 30 de junio el 40% de sus ingresos en todo el mundo.

La operadora de telecomunicaciones dirigida en España por Borja Ochoa ya acumula 12 trimestres consecutivos con un saldo neto de altas positivo en todos los servicios principales

En esta línea, Telefónica rozó los cuatro millones de abonados en Movistar+, alcanzando los 3,943 millones, aumentando su base de clientes en 268.000 los clientes y mejorando un 7% en términos interanuales.

Esta mejora se debe fundamentalmente a la venta de Movistar+ como una plataforma independiente a los paquetes convergentes que comercializa Telefónica y que permiten a cualquier usuario -independientemente de su compañía- contratar estos servicios.

Del mismo modo, Telefónica se queda cerca de su récord histórico de usuarios de televisión marcado en 4,1 millones el año 2018 tras la integración con Digital+.

Por otro lado, las líneas móviles de contrato han vuelto a superar el récord de 16 millones, un 2,5% de crecimiento interanual, y las altas de IoT han pasado de 8,6 a 25,8 millones en los últimos doce meses.

En el segundo trimestre de 2026, el ingreso medio por cliente (Arpu) se situó en los 91,1 euros y la tasa de abandono (churn) se ha mantenido en el mínimo histórico del 0,7%.

Esto permitió que los clientes convergentes de Telefónica (línea móvil, banda ancha y televisión) crecieran un 1% interanual y mejoraran en 11.000 usuarios en el segundo trimestre del año.

Telefónica España también aceleró el crecimiento de sus métricas financieras con unos ingresos semestrales de 6.513 millones, una mejora del 2,5%, y un Ebitda ajustado de 2.301 millones, un 2,1% más.

Del mismo modo, los ingresos trimestrales (abril a junio) llegaron a los 3.279 millones, una mejora del 2,9% (un 2,5% más en el semestre), y un Ebitda ajustado de 1.151 millones, un 2,3% más.

Desglose de los ingresos

Es así como el crecimiento de la facturación del último trimestre es el mayor desde el cuarto trimestre de 2023, mientras que la mejora del Ebitda es la mayor desde el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia.

Los ingresos de servicio crecieron un 2,9%, mientras la venta de terminales mejoró un 3,2% interanual. En tanto, los ingresos minoristas aumentaron un 5% interanual "apoyados en la mayor base de clientes, la actualización de precios y la venta de ecosistema digital en B2C y servicios digitales B2B".

Los ingresos mayoristas se redujeron un 7,9% interanual por los efectos de los nuevos contratos que, según Telefónica "aseguran los ingresos a largo plazo". Se refieren a la última renegociación con Digi, su mayor cliente, en la que se establecieron nuevos términos y nuevos precios.

El Ebitda ajustado creció un 2,3% interanual, acelerando su crecimiento gracias a los ingresos minoristas y a los ahorros asociados al plan de reestructuración, y pese al efecto del cierre del cobre, la erosión de ingresos mayoristas y el mayor peso de ingresos de menor margen.

Nuevos despliegues

Dentro de los movimientos comerciales del segundo trimestre, Telefónica lanzó el "Plan Libre Cine y Series" de Movistar+, el Mundial de Fútbol y "Movistar Fast Pass", conectividad móvil diferencial ante alta densidad de usuarios.

También se produjo el despliegue de la red pionera de "Edge Computing" con 17 nodos activados. Esta infraestructura potencia la soberanía tecnológica y acelera la transformación digital del país al proporcionar nuevos servicios a empresas y administraciones para el desarrollo de aplicaciones basadas en "Edge".

Además, el consorcio español para desarrollar la candidatura española a la iniciativa europea de Gigafactorías con la participación de Telefónica, y de otros socios privados y públicos, se constituyó formalmente el pasado 25 de junio.