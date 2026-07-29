Mutra vincula la participación de Telefónica en futuras fusiones a un precio adecuado y a que generen sinergias de red

Valora positivamente el cambio en las normas de fusiones de la Unión Europea, considerando que facilita futuras operaciones en el sector.

Murtra descarta movimientos inmediatos de fusión y recalca la importancia de mantener la disciplina financiera y reducir el apalancamiento.

Telefónica redujo un 75% sus pérdidas semestrales, situándolas en 338 millones de euros tras la venta de su negocio en Chile y la reestructuración en Alemania.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, condiciona la participación en fusiones a un precio adecuado y generación de sinergias de costes y red.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha marcado las líneas rojas que tienen que tener las eventuales fusiones en las que la operadora española pueda participar: un precio adecuado y sinergias de costes y red.

Murtra intervino este miércoles en la conferencia con analistas junto a los principales directivos de la operadora para presentar los resultados semestrales en los que Telefónica redujo un 75% sus pérdidas hasta los 338 millones de euros.

El presidente de la operadora de telecomunicaciones volvió a mostrar su voluntad de participar en el proceso europeo de fusiones, aunque recalcó no serán movimientos inmediatos.

"El precio tiene que ser adecuado", dijo ante una pregunta de los analistas que siguen a la compañía. En el último año a Telefónica se le ha vinculado con eventuales integraciones con Vodafone en España e incluso abrió negociaciones con 1&1 en Alemania.

En el primero de los casos se ha hablado de hasta 10.000 millones de euros y en el segundo de unos 5.000 millones. Si se llevaran a cabo estas operaciones, a estos precios, Telefónica se vería obligada a recurrir a financiación o a una ampliación de capital.

La primera de las opciones queda en estos momentos descartada porque uno de los objetivos del plan estratégico de Murtra es precisamente respetar la disciplina financiera y reducir el apalancamiento.

En la segunda, obligaría a un acuerdo de los tres principales accionistas: la Sepi, Criteria Caixa y la saudí STC, que deberían desembolsar un importante capital para mantener sus posiciones.

Pero hasta la fecha no se han conocido públicamente avances concretos, ni con 1&1, ni menos con Vodafone. De hecho, este miércoles Murtra no se ha referido a operaciones concretas.

No obstante, sí ha valorado positivamente el giro "copernicano" de las normas de fusiones de Bruselas lanzadas en abril.

Para Murtra estas nuevas merger guidelines marcan una hoja de ruta clara con una definición del mercado menos cerrada y pensando más en las necesidades de inversión y de adaptación tecnológica.

¿Y ahora qué? Murtra ha indicado que tras el giro de Bruselas "el mercado tiene que hacer su magia", pero no va a ser inmediato.

En esta línea, considera muy importante que el acuerdo alcanzado en Francia entre Orange, Iliad y Boygues para comprar SFR por 20.350 millones de euros haya llegado justo después del viraje en Bruselas.

"Una operación tan grande, con cuatro actores, se propone si se ve un camino claro a seguir", indicó Murtra, que también observa como positivo que el plácet haya quedado a expensas de las autoridades regulatorias galas.