Los ingresos de MasOrange subieron un 1,3% hasta los 3.763 millones en el primer semestre

En el segundo trimestre, MasOrange sumó 83.000 nuevos clientes y 215.000 de nuevos servicios, gestionando más de 47 millones de líneas en total.

El ingreso por servicios de telecomunicaciones descendió un 1,8%, mientras que la generación de caja operativa aumentó un 1,8% hasta superar los 472 millones de euros.

El beneficio operativo bruto (EbitdaAL) cayó un 3,1% hasta los 1.063 millones por un impacto contable anticipado, aunque en junio subió un 2,2% tras consolidar la compra total de la compañía.

Los ingresos de MasOrange crecieron un 1,3% en el primer semestre, alcanzando los 3.763 millones de euros, impulsados por la venta de equipos y el negocio mayorista.

Los beneficios operativos brutos sin gastos de arrendamiento (EbitdaAL) de MasOrange llegaron a los 1.063 millones en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 3,1% respecto de igual periodo del año pasado.

La compañía explica este descenso del EbitdaAL por un impacto contable anticipado (sin salida de caja) concentrado en el inicio del periodo.

Orange ha presentado los primeros resultados de MasOrange tras firmar la compra del 50% que no controlaba de la compañía en junio. De hecho, el EbitdaAL de este mes subió un 2,2%.

Esto supone que en los primeros cinco meses del año la empresa se contabiliza como participación (con el 50%) y desde junio se consolida íntegramente en sus cuentas.

Es así como los ingresos llegaron a los 3.763 millones entre enero y junio de este año, un crecimiento del 1,3% marcado por la mejora de la venta de equipos que llegó a los 642 millones (+14,3%) y al negocio mayorista, wholesale, que se situó en los 312 millones, un 13,2% más.

En tanto, los ingresos por servicios de telecomunicaciones (B2B y B2C) se situaron en los 2.793 millones, un 1,8% de retroceso.

Respecto de su actividad comercial, MasOrange advierte de una tendencia de mejora progresiva en los ingresos por servicios "en un mercado competitivo, gracias a medidas para reducir la tasa de bajas (churn), aumentos selectivos de precios implementados en el segundo trimestre e incremento de la actividad B2B".

En cuanto a la capacidad de generación de caja operativa de MasOrange aumentó un 1,8% respecto al año anterior, hasta superar los 472 millones (Ebitda ajustado)– capex neto recurrente).

En el mes de junio, este parámetro ha registrado un fuerte crecimiento hasta alcanzar los 146 millones, un 25,5% más que el mismo periodo del año pasado

Durante el segundo trimestre del año, MasOrange ha incorporado 83.000 nuevos clientes, 70.000 de móvil postpago y 13.000 de banda ancha fija, y 215.000 clientes de nuevos servicios (energía, seguros, alarmas, servicios financieros y salud).

El ingreso por cliente (Arpu) convergente llegó a los 52,9 euros en el segundo trimestre del año, 0,3 euros menos desde el punto de vista interanual.

MasOrange cuenta con más de 33M de líneas totales -excluyendo las líneas M2M-, de las que 26 millones son de móvil, con cerca de 22 millones en el segmento de pospago, y más de 7,1 millones de banda ancha fija.

El total de líneas gestionadas por MasOrange es de más de 47 millones, incluyendo M2M.

Respecto a las sinergias previstas, MasOrange continúa con el proceso de obtener más de 430 millones de euros acumulados previstos para este año.