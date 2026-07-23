Cellnex y Telefónica amplían a 3.800 emplazamientos su acuerdo para reforzar resiliencia energética de la red

Ambas compañías destacan la importancia de la resiliencia para asegurar servicios clave y sitúan a Telefónica a la vanguardia europea en infraestructuras de telecomunicaciones.

El proyecto anticipa y supera las futuras exigencias regulatorias del Gobierno sobre resiliencia de redes, que exigirán al menos cuatro horas de autonomía en el 75% de la población.

El nuevo acuerdo garantiza una autonomía mínima de dos horas en todos los emplazamientos una vez completado el despliegue en junio de 2027.

Cellnex y Telefónica ampliarán su acuerdo para reforzar la resiliencia energética de 3.800 emplazamientos de telecomunicaciones en España.

Cellnex y Telefónica han alcanzado un nuevo acuerdo para reforzar la resiliencia energética de hasta 3.800 emplazamientos de telecomunicaciones en España, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia.

El acuerdo amplía el anunciado en enero de 2026, que contemplaba asegurar la autonomía energética de más de 2.000 emplazamientos y que ya se ha completado.

Una vez finalizado este segundo despliegue, en junio de 2027, el proyecto garantizará una autonomía mínima de dos horas en todos los emplazamientos y situará a Telefónica a la vanguardia europea en resiliencia de infraestructuras de telecomunicaciones, según han informado en un comunicado.

El acuerdo permite a Cellnex y Telefónica seguir avanzando en el cumplimiento de la propuesta del Gobierno para el Real Decreto sobre Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas.

Según esta propuesta legislativa, cuya aprobación está prevista para finales de este año, los operadores de redes móviles deberán garantizar una autonomía mínima de cuatro horas en los emplazamientos de acceso radioeléctrico que cubran hasta el 75% de la población española.

Despliegue de baterías

Para ello, podrán desplegar las baterías necesarias en un plazo de tres años, alcanzando de forma escalonada coberturas del 50%, 65% y 75% de la población.

Con este compromiso, ambas compañías se anticipan al futuro marco regulatorio y van más allá de sus exigencias, al ofrecer un mínimo de dos horas de autonomía en el 100% de los emplazamientos.

"Las redes de telecomunicaciones son infraestructuras críticas y su resiliencia resulta esencial para mantener operativos servicios clave para la sociedad, como la administración pública, la seguridad o la actividad económica", ha destacado el CEO de Cellnex Iberia, Alfonso Álvarez.

Y ha añadido que "en Cellnex queremos ser el socio de referencia para clientes como Telefónica, aportando nuestra capacidad industrial y operativa para acelerar los despliegues, garantizar los compromisos de resiliencia y contribuir a una cobertura y calidad de red robustas para sus clientes".

Por su parte, el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha explicado que, tras completar la primera fase en tiempo récord, se amplía el despliegue hasta 3.800 emplazamientos.

"Nos anticipamos al futuro marco regulatorio, reforzando la calidad y la continuidad de nuestros servicios de resiliencia, con un plan pionero para contar con una red aún más robusta. Es un paso más en nuestro compromiso de liderar la conectividad en España y de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales", ha subrayado.