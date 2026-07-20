Vodafone y MasOrange retoman los acercamientos para integrar sus redes móviles en una nueva gran empresa conjunta

Las negociaciones aún son preliminares y podrían acelerarse tras el verano, con un horizonte temporal que apunta a mediados de 2027.

La valoración de la hipotética red móvil compartida ronda los 4.500 millones de euros, con 3.200 millones para MasOrange y 1.300 millones para Vodafone España.

El objetivo de la integración es consolidar el sector y reducir la deuda de ambas compañías, siguiendo el modelo de su acuerdo previo en redes de fibra.

Vodafone y MasOrange estudian integrar sus redes móviles en una nueva empresa conjunta (RanCo), con posibilidad de entrada de un inversor financiero.

Vodafone y MasOrange analizan opciones para integrar sus redes móviles en una nueva gran empresa conjunta, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras.

El plan inicial pasa porque las dos compañías aporten parte de sus activos de redes móviles para crear una gran RanCo (Radio Access Network Company) en la que pueda entrar en el futuro un inversor financiero que aporte capital y ayude a monetizar estas redes.

Los acercamientos son, en todo caso, preliminares ya que todavía no se entablan negociaciones formales después del parón que se produjo a finales del año pasado por el acuerdo de toma de control de Orange adquiriendo el 50% que no poseía de MasOrange.

En ese sentido, un portavoz de MasOrange señaló a este diario "que no existe ningún proyecto abierto a este respecto". Desde Vodafone no han hecho comentarios.

Con todo, las fuentes consultadas advierten que las cosas podrían acelerarse después del verano y ya al comienzo del próximo curso en el mes de septiembre. No hay plazos, pero el horizonte podría estar puesto en mediados del próximo año 2027.

El proyecto lleva encima de la mesa de las dos compañías desde finales del año pasado impulsado principalmente por la necesidad de consolidación del sector y por la búsqueda de las dos compañías para reducir sus respectivas deudas.

En enero de este año, Eamonn O’Hare, CEO de Zegona, dijo en una entrevista a Expansión que estaban entablando negociaciones con MasOrange y Telefónica para avanzar en la creación de estas RanCo, aunque advirtió que solo se podía cerrar un acuerdo con un solo competidor.

No obstante, las otras dos compañías rebajaron las expectativas e incluso un mes después el CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, dijo en una reunión con analistas que no estaba entre sus objetivos crear una empresa conjunta de redes móviles.

Frente a estas declaraciones, el mercado interpretó que MasOrange paralizó cualquier negociación a la espera de que se concretara la toma de control de Orange Francia que se firmó oficialmente el 15 de diciembre del año pasado, pero que no se firmó hasta este 8 de junio de este 2026.

Desde entonces, ha quedado vía libre para movimientos corporativos, aunque la prioridad marcada por Orange es la refinanciación de la deuda que en el caso de MasOrange supera los 12.000 millones.

En mayo de 2025 MasOrange cerró un macroacuerdo de financiación por 11.000 millones de euros. Este paquete incluyó 6.250 millones de euros en deuda corporativa para mejorar las condiciones de su pasivo y 4.750 millones de euros destinados a la creación de su FiberCo con Vodafone.

Por su parte, Zegona acaba de refinanciar su deuda de 3.200 millones de euros alargando su vida y reduciendo sus intereses inmediatos. Sin embargo, la monetización de una RanCo podría reportar importantes ingresos para las dos telecos.

Los analistas han valorado la hipotética compañía de red móvil compartida en unos 4.500 millones de euros en total. Aproximadamente 3.200 millones corresponderían a la parte de MasOrange y cerca de 1.300 millones a Vodafone España.

Modelo de las FiberCo

Es así como una venta de, por ejemplo, un 40%, les reportaría ingresos de 1.800 millones de euros. Un montante que podría ser un espaldarazo para la reducción de sus respectivos pasivos.

El modelo de negocio es el mismo que utilizaron para rentabilizar sus redes de banda ancha, un acuerdo que Vodafone cerró a dos bandas: con MasOrange y Telefónica.

En el primero de los casos, MasOrange y Vodafone aportaron conjuntamente unas 12 millones de unidades inmobiliarias y cerca de cinco millones de clientes a la nueva sociedad conjunta de redes de fibra.

La red está dedicada en exclusiva a ambos operadores, que además seguirán manteniendo y operando las infraestructuras que cada uno haya aportado a la FibreCo.

Acuerdo con Telefónica

En agosto de 2025 cerraron su estructura definitiva de capital en la que MasOrange pasó a contar con una participación del 58% en la joint venture (FibreCo) co-controlada junto a Vodafone España y GIC (accionistas sindicados), con participaciones aproximadas del 17% y el 25%.

Las telecos obtuvieron una inyección de 4.600 millones de euros que se repartió aproximadamente un 70% para MasOrange y el 30% restante a Vodafone.

Esta última además cerró un vehículo similar con Telefónica cuyo 40% se vendió a Axa y permitió a Vodafone ingresar 400 millones y quedarse con el 5% de la compañía y a Telefónica otros 100 millones y el 55% restante de la sociedad.