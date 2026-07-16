Un juez de Madrid ordena nuevos embargos sobre las cuentas bancarias de Finetwork a petición de Vodafone

Vodafone busca demostrar que la gestión anterior de Finetwork generó irregularidades y deficiencias, y ha encargado un informe forense para acreditar el deterioro previo a su entrada.

La Audiencia Provincial de Alicante anuló recientemente el plan de reestructuración aprobado en 2025, devolviendo el control de Finetwork a sus fundadores.

Finetwork ha solicitado la suspensión de la ejecución de los embargos y podría haberse acogido a un nuevo preconcurso para protegerse temporalmente de los mismos.

Un juez de Madrid ha ordenado nuevos embargos sobre las cuentas bancarias de Wewi Mobile (Finetwork) a petición de Vodafone, por una deuda estimada en 50 millones de euros.

Un Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha acordado nuevos embargos sobre las cuentas corrientes de Wewi Mobile, sociedad propietaria de Finetwork, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras del procedimiento.

Los embargos se han producido a petición de Vodafone en un nuevo episodio por el control de la operadora alicantina. Finetwork ha respondido solicitando la suspensión de la ejecución de la medida y podría haberse acogido a un nuevo concurso para frenarlo.

De esta manera, la operadora propiedad de Zegona reactiva la vía judicial para cobrar la deuda que mantiene Finetwork, estimada en unos 50 millones de euros.

El pasado 27 de abril, la Audiencia Provincial de Alicante anuló el plan de reestructuración de Wewi Mobile SL (Finetwork) aprobado en septiembre de 2025 por el juzgado mercantil número de la misma ciudad.

Este plan presentado por Vodafone España -principal acreedor de Finetwork- consistió en tomar el control de la operadora (al no poder cobrar la deuda) e integrar en su estructura para dar una solución de viabilidad.

En noviembre se dio vía libre al control de Finetwork por parte de Vodafone y la operadora funcionó dentro de la estructura de Zegona hasta finales de abril, cuando se anuló el plan y la compañía volvió a manos de sus fundadores.

No obstante, el embargo de las cuentas no supone que Vodafone tome el control de Finetwork, sino que las entidades bancarias deben bloquear y retener los saldos disponibles hasta cubrir las cantidades fijadas judicialmente.

La medida recupera una vía que Vodafone ya inició en mayo de 2025, cuando solicitó el embargo de cuentas tras acumular Finetwork impagos superiores a 50 millones de euros por el uso de sus redes móvil y fija.

Precisamente, la gestión de los embargos de cuentas bancarias de 2025 es uno de los aspectos que Vodafone ya incluyó en el informe técnico sobre la actuación de los socios de Wewi, tras detectar determinadas irregularidades que le llevaron a iniciar acciones penales contra ellos.

La compañía confía en que en el nuevo proceso abierto no se repitan actuaciones irregulares del mismo tipo.

La petición de suspensión del embargo de las cuentas bancarias podría estar vinculada a una nueva comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, la figura conocida anteriormente como preconcurso, por parte de Wewi Mobile.

Este mecanismo permitiría a la empresa ganar inicialmente tres meses, prorrogables por otros tres, para negociar una reestructuración y solicitar la paralización de las ejecuciones que afecten a bienes o derechos necesarios para mantener su actividad.

De confirmarse, Finetwork habría recurrido de nuevo al preconcurso para protegerse temporalmente de los embargos y evitar la entrada directa en concurso de acreedores.

Por otro lado, Vodafone ya presentó la semana pasada el plan de reestructuración en el Juzgado Mercantil de Alicante tras la publicación del nombramiento del experto independiente financiero que tutelará todo el proceso.

Anteriormente, la estrategia de Vodafone se centró en demostrar que su primer plan de viabilidad era necesario y en probar la delicada situación en la que dejaron la compañía los fundadores de Finetwork.

En este sentido, a finales de mayo Vodafone solicitó la elaboración de un informe pericial forensic para acreditar el estado real de Finetwork antes de la entrada de la operadora en la gestión de la compañía.

Este análisis buscaba dejar constancia oficial de la situación de la compañía en la que -según Vodafone- mantenía una importante deuda acumulada, impagos y falta de transparencia financiera.

La operadora propiedad de Zegona también apuntaba a desorden organizativo, deficiencias jurídicas y operativas, así como del deterioro y la distorsión de la actividad comercial que arrastraba la teleco alicantina bajo la gestión anterior.

El mencionado informe serviría además para reforzar la tesis de Vodafone: el plan de reestructuración no fue el origen del problema, sino la única vía realista para salvar una compañía que ya se encontraba en una situación crítica.

Vodafone también presentó un incidente de nulidad para tratar de revertir la pérdida de control sobre Wewi Mobile que la Audiencia Provincial de Alicante rechazó.