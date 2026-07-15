Vodafone España registra un beneficio operativo de 465M y sus ingresos suben un 2,3% en su primer trimestre fiscal

La compañía sumó 345.000 líneas móviles y 22.000 de banda ancha en el último año, alcanzando 12,86 millones de líneas móviles y 2,59 millones de clientes de fibra óptica.

La deuda neta de Vodafone España se redujo a 3.200 millones de euros, tras la venta de participaciones y una refinanciación que permitirá ahorrar 60 millones anuales en intereses.

Los ingresos de la operadora alcanzaron los 916 millones de euros, creciendo un 2,3% respecto al mismo periodo del año pasado.

Vodafone España obtuvo un beneficio operativo bruto (Ebitda) de 465 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 5,2% más que el año anterior.

Vodafone España registró un beneficio operativo bruto (Ebitda) de 465 millones de euros en su primer trimestre fiscal que comprende los meses de abril a junio.

Los datos remitidos a la Bolsa de Londres por su matriz, Zegona, indican que el Ebitda creció un 5,2% respecto de igual periodo del año anterior.

Por su parte, los ingresos de la operadora de telecomunicaciones española llegaron a los 916 millones de euros, un 2,3% más que entre abril y junio del año pasado.

La deuda neta bajó hasta los 3.200 millones de euros, desde los 3.600 millones del periodo anterior. Un 11% de descenso tras las amortizaciones realizadas por la venta de sus participaciones en las NetCo que crearon con Telefónica y MasOrange.

De esta manera, el nivel de apalancamiento pasa de 2,89 veces Ebitda hasta las 2.33 veces. Por otra parte, el flujo de caja operativo creció hasta los 204 millones de euros.

En este sentido, la compañía también ha destacado que ha completado una refinanciación de 3.700 millones de euros que permitirá ahorrar alrededor de 60 millones anuales en intereses.

Vodafone España ha informado además que sumaron 345.000 líneas móviles y 22.000 de banda ancha en el último año. Del mismo modo, crecieron en 37.000 líneas de móvil contrato y 1.000 de banda ancha en el último trimestre.

Al cierre del mes de junio, Vodafone España tiene 2.592.000 clientes de fibra óptica y 12.864.000 líneas móviles contratadas.

"Estos resultados reflejan el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de los ingresos y mantienen la tendencia positiva observada en el ejercicio fiscal 2026", dice Zegona.

Adquisición de Vodafone

"Desde la adquisición de Vodafone España hace dos años, nuestra estrategia se ha centrado en la inversión en clientes, la optimización de la eficiencia operativa y el aumento del flujo de caja".

"Esto ha dado como resultado otro trimestre sólido con crecimiento de los ingresos, un mayor EBITDAaL, una mejora del flujo de caja y una menor deuda neta y apalancamiento".

"Esto demuestra el éxito continuado de la inversión en nuestros clientes, nuestra estrategia multimarca y la mejora de nuestras propuestas para el cliente", han concluido.